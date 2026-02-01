李豫翰、郭文海 台北報導／政治中心

台北市中正、萬華市議員擬參選人、被支持者暱稱為「台派戰鬥雞」的張銘祐，將於本週日邀請資深媒體人邱明玉，走進中正區重要民生據點——南門市場，進行掃街拜票行程，深入市場攤商與在地鄉親之間，近距離互動交流，並於市場美食街享用在地小吃，傾聽第一線基層心聲。

張銘祐長期深耕中正、萬華地區，無論平日或假日，持續走入市場、站上街頭第一線，以實際行動貼近基層、傾聽民意，展現務實、接地氣的參選態度。張銘祐表示，市場是最真實反映民生與經濟脈動的地方，人民的需求、生活的壓力與期待，都在第一線被看見，「唯有走進去、聽進去，政策與服務才能真正回應人民的需要。」

談民主監督不只在立院 張銘祐攜邱明玉走進南門市場

此次邀請邱明玉同行，張銘祐也期盼透過資深媒體人的觀察與視角，讓更多市民看見基層真實的聲音。邱明玉則肯定張銘祐長期關注公共事務、勇於發聲，在關鍵公共議題上展現戰鬥力與行動力，直言其風格「相當符合『台派戰鬥雞』的性格與精神」。









針對黃國昌於立法院任期最後一天，仍配合國民黨通過具高度爭議的不當法案，張銘祐直言，這樣的作為不僅背離民意期待，更是對民主監督機制的嚴重傷害。他強調，「在人民託付的最後一刻，卻選擇傷害民主，這是對民主價值最大的羞辱。」沿路發送游錫堃院長的：「時和歲稔」春聯及「平安喜樂」紅包袋，贈送給現場的鄉親朋友。

