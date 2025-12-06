即時中心／潘柏廷報導

總統賴清德今（6）日下午出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮，他在致詞中強調，傅正與台灣民主運動前輩組民進黨，已經完成《自由中國》創辦人雷震的遺願，而雷震希望改成「中華台灣民主國」的國號，但民進黨沒有這麼做，因為民進黨認為，留著這個名字，有助於團結台灣社會，因為這個名字是寫在憲法裡面。

賴清德致詞中表示，雷震、殷海光與傅正3位先生，是台灣社會廣為推崇，在台灣早期民主運動的代表性人物，而3人都出生長大於中國，都因愛國意識加入國民黨，從事抗日與反共工作，後來3人相逢、相識、相知在台灣，也為理想奮鬥。

他說到，雷震1879年出生是3人中年紀最長，其成立《自由中國》雜誌，並在台灣推廣民主、自由與法治的工作，同時也揭櫫民主反共大旗，甚至在《自由中國》發行期間，雷震也刊登「今日問題」為名系列性的社論，第一篇就是由殷海光書寫對「反攻大陸」的質疑。同時，雷震也與台灣民主運動知名人士宜蘭的郭雨新、台北的高玉樹、雲林的李萬居等人共同連署，要求蔣介石不應該三連任。

由於殷海光文章質疑反攻大陸的正當性與必要性，讓雷震、殷海光、傅正從此不見容於執政當局，再加上雷震認為當時救亡圖存之道就是要組一個反對黨，更是不見容於執政當局；因此雷震、傅正也獲罪入獄，而殷海光則被剝奪生存機會，但3人仍不改其志。

賴清德更表示，特別是雷震出獄後寫「救亡圖存獻議」，其中最重要一篇就是要改國號，要把「中華民國」改成「中華台灣民主國」，當時的政府當然不會接受，雷震可以說壯志未成；而傅正與台灣有志之士，仍在屬於戒嚴時代的1986年9月28日，於圓山大飯店共同成立民主進步黨，「也就是說，雷震先生的遺願，由傅正先生與台灣的後起之秀，以及勇敢的民主運動人士共同完成。」

賴清德提到，民進黨創立之後，特別在1999年針對國家主權通過知名的「台灣前途決議文」，內容則是台灣已經是個主權獨立國家，根據憲法名字叫中華民國，主權和中華人民共和國互不隸屬，前途必須由2,300萬台灣人共同決定。

因此，賴清德說，傅正與台灣民主運動前輩組黨，已經完成雷震的遺願，而雷震希望改成「中華台灣民主國」的國號，但民進黨沒有這麼做。

賴清德指出，民進黨認為，留著這個名字，有助於團結台灣社會，因為這個名字是寫在憲法裡面；而且「台灣前途決議文」特別指出，台灣已經是一個主權獨立國家，也就是沒有另行再宣布台灣獨立，目的也是要團結台灣社會，但其理念是與雷震先生一致。

話鋒一轉，他提及，去年他當選總統時，美國國務卿布林肯稱呼他為「台灣第五任民選總統」，而且國際社會或媒體在報導提到我們時也是稱「台灣」而邦交國或我們自己、國際友人有時候也會稱呼我們「中華民國台灣」，「但不管稱呼中華民國、中華民國台灣或台灣，其實都是指台澎金馬2,300萬人民」。

另，賴清德也提及，民進黨在2004年又通過「族群多元國家一體決議文」，而族群多元是指不管是民進黨成立跨族群共同成立，或是台灣本身就是一個多元族群的社會，「不管先來後到，只要認同台灣，就是這個國家的主人，大家應該要團結合作」。

最後，賴清德進一步說明，所謂「族群多元國家一體決議文」是因為尊重每個人的生活經驗，國家認同過程中屬於台灣認同、中華民國認同都要彼此尊重，因為歸根究柢就是指台澎金馬2,300萬人民，「身為總統面對外來威脅時，非常希望國家應該要團結，不分先來後到，只要認同台灣就是這個國家的主人；千萬不要讓外力所分化，分散國家，就沒辦法保護我們的國家」。

原文出處：快新聞／談民進黨不改國名 賴清德提「這原因」：有助於團結台灣社會

