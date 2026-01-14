談民進黨台南初選！沈政男斷言這人出線「示警藍白最大問題」：這沒辦法

面對即將到來的2026大選，民進黨高雄經過激戰後，預計將由民調最高的立委賴瑞隆出戰，而作為總統賴清德的本命區，台南初選戰況也受到高度關注；精神科醫師沈政男斷言，最終綠營會是立委陳亭妃出線，且最終會贏過國民黨立委謝龍介，「這沒辦法」。

沈政男透過臉書直言，即便高雄初選由賴瑞隆勝出，仍不該認為民進黨就在台南會讓賴清德屬意的人出線，既然說要進行民調，就一定是讓據最高的人去打最有把握的仗；至於陳亭妃、林俊憲會是誰勝出？沈政男雖未明確點名，但貼出的陳亭妃照片或許再清楚不過，「大家應該都看得出來我的預測」。

談到民進黨台南初選，沈政男預測陳亭妃將勝出、甚至還會領先5個百分點以上，至於最終的藍綠對決結果？沈政男坦言，2026仍會是民進黨勝選，雖然綠營已經一代不如一代，但藍白最大的問題在於長期經營略有不足。

另外沈政男也透露，自己聽完了前總統陳水扁聲援陳亭妃的演說，發現他思緒與口齒跟40年前完全一樣，甚至更加犀利，感慨以陳水扁這樣的實力，在40年前都選不贏台南縣長，怎麼到了現在，國民黨候選人反而落後民進黨這麼多。

