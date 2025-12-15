談氣候變遷與韌性 陳建仁：大學是社會轉型關鍵力

（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）前副總統、中央研究院院士陳建仁今天到虎尾科技大學演講，主題為「從氣候變遷與永續韌性談大學的社會責任」，他說，大學在此議題上至少肩負4項任務，可透過多方管道著力，成為社會轉型的關鍵動力。

陳建仁今天應虎尾科技大學邀請，以「從氣候變遷與永續韌性談大學的社會責任」為題演講，從氣候危機、公共衛生到大學治理談永續發展，並肯定虎科大以2048年達成淨零排放為目標，展現技職大學實踐社會責任的決心。

陳建仁表示，工業革命後大量燃燒化石燃料，造成全球暖化與極端氣候，自然環境的反撲往往由最弱勢者承擔，聯合國永續發展目標（SDGs）已成為各國共同語言，從消除貧窮、氣候行動到永續城鄉，都是大學必須面對的議題。「很多永續技術其實已經存在，關鍵在於能不能用在對的地方、幫助對的人。」

陳建仁認為，大學在永續與氣候韌性上至少肩負4項任務，包括校園治理與減碳、教學與人才培育、研究與創新，以及社會參與與地方連結。透過訂定淨零路徑、開設相關課程、推動大學社會責任實踐（USR）與產學合作，大學可以成為社會轉型的關鍵動力。

陳建仁讚許虎科大是全國首所設置「永續發展暨社會責任處」為一級單位的大學，並以2022年為基準年，設定2048年達成淨零排放，同時將「綠能」列為校務六大策略之一，推動太陽能設施、熱泵系統與智慧電表管理用電，展現技職大學在能源轉型上的示範效果。

陳建仁強調，永續發展是共同目標，氣候韌性是世代使命，「大學既是知識殿堂，也是價值與行動的起點」，期許學生持續結合科技專業與人文關懷，與地方及國際夥伴合作，為達成聯合國永續發展目標與全球淨零願景貢獻力量。（編輯：李亨山）1141215