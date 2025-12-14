談深圳機場事件 鄭智化：文明野蠻無法溝通

（中央社記者洪素津台北14日電）歌手鄭智化日前控訴中國深圳機場對殘疾人沒人性，他今天為公益獻唱，對此事引用金剛經「無住生心」4字回應，並說「文明跟野蠻永遠無法溝通，對岸民航局已經加強未來對應」。

新北市政府社會局為響應國際身心障礙者日，舉辦「2025新北無礙時尚SHINE YOUR LIGHT」身心障礙者時尚走秀，鄭智化獻唱鼓勵追夢，藝人金雲、安妮、蔡衣宸到場看秀支持，盼大眾重視身心障礙者權益，打造無障礙、共融的友善社會。

鄭智化被問到先前深圳機場的爭議，他表示對這件事情不想多說，還引用「金剛經」回應，「這件事我送你們4個字『無住生心』」。他解釋，「文明跟野蠻永遠無法溝通，對岸民航局已經加強未來對應，這等於我做了功德一件，再講我又要罵人了！」

鄭智化先前形容自己連滾帶爬上飛機，和民進黨立委王世堅質詢金句「沒出息」改編歌曲歌詞一樣，他打趣說：「那個歌我好想唱，過幾天遇到王世堅要講一下。」

安妮表示，看見身心障礙者即便在身體上有諸多不便，仍努力站上舞台、綻放光芒，讓她深受感動。她說，要向他們學習正能量，「他們這麼努力在台上帶給大家歡樂，我也要繼續加油！」

談到公益，安妮透露目前正在創辦公益性質的藝術學校，計劃邀請來自不同國家的師資，讓孩子能在同一個空間中學習各國文化與藝術。

安妮表示，這半年來已與尼泊爾政府接洽，下一站可能會是越南，再來也許會回到家鄉俄羅斯，「蓋一所學校，不只是蓋一棟建築，而是需要投入大量的時間與資金，所以真的很感謝願意支持的企業與夥伴」。

蔡衣宸分享，看到身心障礙者在台上演出的模樣，讓她既震撼又感動，也讓她重新找回站上舞台的初衷。

金雲表示，先前在「看見愛」飾演聽障看護員，這些經驗都是非常珍貴的學習與養分。（編輯：管中維）1141214