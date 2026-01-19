談潛在對手李四川 劉和然：我們都從基層出身

新北市副市長劉和然有意投入2026新北市長選戰，可能的黨內對手是北市副市長李四川，劉和然透露，兩人最近沒碰面，一切遵照黨的機制，「要見面才能談，才知道方法是什麼」。劉和然說，他和李四川有個共同點，都是都出身基層，對公務體系是一大鼓勵。

劉和然、李四川都是事務官出身，也都沒有自己當參選人的經驗，劉和然說，基層出身和選舉出身的人，決策邏輯不太一樣，他和李四川都是基層公務員出身，都是願意做事的人。

劉和然也提到，他接任環保局長時，他告訴同仁，「我是一個願意等待的局長」，很多事情的發展需要時間，更要關注對往後的影響，不能只求當下的成效。

