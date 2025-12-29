談烏戰談判 俄羅斯外長稱握有戰略主動權

國營的俄羅斯新聞社(RIA)29日晚間報導，俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)表示，西方必須了解到，隨著對俄烏戰爭可能解決方案的討論向前推進，俄羅斯在烏克蘭議題上握有戰略主動權。

在莫斯科入侵烏克蘭近4年後，拉夫羅夫表示，西方必須接受實際上的領土現實。俄羅斯將這場入侵形容為「特別軍事行動」。

他在受訪時說，如今美國支持這項看法，也就是隨著烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)的任期屆滿，將需要舉行一場新選舉，而這也已經成為大家都清楚的事。

拉夫羅夫也再度強調，解決方案必須結束任何北大西洋公約組織(NATO)在烏克蘭存在的想法，而且這個國家必須採取一種中立的、不結盟的地位。

俄羅斯在2022年2月24日入侵烏克蘭開啟的戰爭，已經即將屆滿4週年，雖然美國總統川普(Donald Trump)加入調停，但關於俄烏和平目前仍然沒有突破的跡象。 (編輯:柳向華)