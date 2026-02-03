談狼醫稱「人都會犯錯」挨批失言！石崇良再發聲：保護被害人

針對台大醫院性平案件，石崇良脫口「人都會犯錯」挨批失言。圖／李智為攝

台大醫院婦產部發生住院醫師性侵女病患、主任性騷醫師等案件，日前監察院針對相關事件提出糾正，要求主管機關檢討制度。對此，衛福部長石崇良上個月30日受訪時曾說，「人都會犯錯」，不應該因一次事件就永久廢止醫師證書，相關言論遭外界質疑失言。本月3日他再度回應表示，關於性平事件一向主張保護被害人，不要再有二度傷害，勿枉勿縱。

談台大狼醫 石崇良：人都會犯錯

台大醫院婦產部發生性平事件，衛福部長石崇良上個月30日回應表示，「人都會犯錯，犯錯之後怎麼輔導回到正軌」，他指出不是一次事件就永遠廢止醫師證書，還是要有比例原則的考量，這一席話曝光後，引發外界質疑失言。對此，中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國緩頰表示，部長應該是覺得性騷有很多層級，如果說一犯到性騷，就馬上廢止醫師執照，對於醫師的工作權、職業權可能不太公平。

徐巧芯痛批石崇良：對受害者極其殘酷

石崇良一番言論曝光後，國民黨立委徐巧芯31日發文表示，自身過去質詢過多次台大醫院婦產部狼醫事件，為那些曾經受到傷害的受害者發聲。她痛批石崇良嚴重失言，「對受害者而言極其殘酷，性騷擾與性侵從來不是一句犯錯而已，對身體自主權與人格尊嚴的侵犯，是權力不對等下的暴力行為，是嚴重的犯法行為，怎能輕輕帶過？」

此外，醫師握有專業與場域優勢，病患在診間本就處於弱勢，一旦遭到侵犯，留下的不只是當下傷害，更可能是長期心理創傷。把這種行為輕描淡寫成「一次失誤」，等同再次踐踏受害者。徐巧芯接著說，「每一位女性、每一個家庭，身邊都可能有人需要看醫師。當主管機關選擇替加害者找台階，而非為病患築防線，社會怎麼安心就醫？」若今天容許狼醫以「人都會犯錯」為護身符繼續執業，會導致更多人被迫承擔制度縱容的後果。

談狼醫稱「人都會犯錯」 石崇良再發聲

本月3日石崇良受訪時再度回應，表示針對性平事件，衛福部都是站在保護被害人的大原則之下，查明真相後勿枉勿縱，也不要讓被害人有二度傷害。他指出，現行的《醫師法》懲處，從最重的廢止證書、撤銷執業執照，到限制執業範圍或停業一段時間等有不同程序，將依比例原則給予處分。

他透露，現行《醫師法》規定懲戒是由各地醫師公會的懲戒委員會執行，但在原則上可能會不一致。未來衛福部將會建立處分原則，訂出一致性規範，必要時會採取職務調整、職業限制等方式，並在調查過程中保護被害者。

此外，關於醫師公會是否會拖延處理性平案件懲處？石崇良強調，過去有醫師被廢止醫師證書，但這是最重的處分，必須要查明真相。另外，病人在面對醫療時會暴露很多隱私，因此醫師才會有懲戒法，衛福部未來也會督促醫師公會執行相關案件。



