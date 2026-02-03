談狼醫稱「人都會犯錯」挨批！石崇良再回：訂定一致性懲戒規範

衛福部長石崇良。游騰傑攝



台大醫院婦產部接連爆發性侵、性騷等性平事件，不僅遭監察院糾正，衛福部也一併被罵。衛福部長石崇良日前稱「人都會犯錯」等說法，遭外界質疑替「狼醫」緩頰，引發輿論譁然。對此，石崇良今（3）日再度出面回應，強調衛福部將以保護被害人、避免二度傷害大原則下，召集醫師公會訂定一致性的懲戒規範，且調查過程中也會合理調整涉案醫師的職務。

石崇良今接受媒體聯訪時指出，對於性平案件，衛福部一貫立場就是在保護被害人的前提下，迅速查明真相，「勿枉勿縱」。他說，現行《醫師法》已明訂相關懲戒機制，最重可廢止醫師證書、撤銷執業執照，亦可依情節輕重，限制執業範圍或停業一定期間，須依比例原則處分。

石崇良表示，檢視監察院報告後，將請醫事司邀集相關單位共同研議。他坦言，目前法規醫師懲戒由各地醫師公會懲戒委員會執行，各縣市在調查程序與處分標準上確實存在不一致情形，因此衛福部將建立明確的原理與原則，從調查過程如何保護被害人，到結果確認後的處置方式，都會介入督導，讓處理結果趨於一致。

對於外界質疑「醫醫相護」，石崇良回應，過去並非沒有前例，確實曾有醫師因重大違失遭廢止證書，但這是最嚴厲的處分，必須在事實查明後審慎為之。他也指出，醫師因職業被賦以更高的要求，病人面對醫療時，很多隱私曝露，所以要求要更高，這才有了其他行業別沒有的醫師懲戒法，未來會基於督導的立場，來督促醫師公會執行。

石崇良重申，性平案件要基於保護被害者為最高原則，不給予二度傷害，從速查明真相，勿枉勿縱，才能讓民眾就醫安心，醫事人員執業也安心。即使是在調查過程當中，他說，基於保護被害者，涉案醫師職務上的調整也是可行的方式，合理的。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

