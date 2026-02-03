談狼醫稱「人都會犯錯」挨轟失言！石崇良首露面發聲了

記者蔣季容／台北報導

台大醫院爆出醫師性侵、性騷擾等案件，監察院日前針對相關事件提出糾正，要求主管機關檢討制度。衛福部長石崇良日前表示「人都會犯錯」挨轟失言，被外界視為替狼醫說話。對此，石崇良今（3）日出面受訪時再度回應，針對性平事件，一向主張在保護被害人的大原則之下，不要再有二度傷害，勿枉勿縱。

石崇良今日接受媒體聯訪表示，對於性平事件，衛福部都是站在保護被害人的大原則之下查明真相，勿枉勿縱，特別不要讓被害人有二度傷害。現行《醫師法》對於這類事件也有懲戒處分，從最重的廢止證書、撤銷執業執照，到限制執業範圍或停業一段時間等不同程序，按比例原則給予處分。

石崇良指出，他看了監察院報告後，也會請醫事司找大家研議，訂出一致性規範。以現在《醫師法》規定，懲戒是由各地醫師公會懲戒委員會執行，各縣市在調查過程中，或是在懲戒處分原則上，可能會不一致。接下來衛福部將建立原則，訂定出一致性規範，必要時可採取職務調整或執業限制等方式，從調查過程中如何保護被害者，到事後確認結果後，衛福部都會介入。

至於過去性平案件的懲戒，外界關切醫師公會是否經常拖延處理。石崇良表示，過去也有醫師被廢止醫師證書，但廢止證書是最嚴重的處分，當然要查明真相才行。石崇良提及，各行各業當中，醫師被賦予更高的要求，這是因為病人面對醫療時，會暴露很多隱私，所以對醫師要求更高，才有其他行業別沒有的懲戒法，衛福部未來也會督促醫師公會執行相關案件。

