談發展國防軍工產業 卓榮泰：將成加碼投資台灣最佳指標

行政院長卓榮泰今天(28日)傍晚出席「中華民國第48屆、海外華人第34屆創業楷模暨創業相扶獎」頒獎典禮時指出，賴清德總統已宣示要發展國防軍工關聯產業，台灣具有很好的發展基礎，又逢非紅供應鏈已成為世界潮流，台灣一定能佔有一席之地，且國防軍工產業也將成未來產業加碼投資台灣的最好指標。

全國創新創業總會主辦「中華民國第48屆、海外華人第34屆創業楷模暨創業相扶獎」頒獎典禮，28日在台北登場，並邀來行政院長卓榮泰擔任頒獎人。卓揆致詞時再度細數明年中央政府各項重大施政計劃，並強調明年中央政府總預算案，現在還擺在立法院尚未審查，希望能努力讓總預算適時完成審議，才能繼續推動各項重大政策。

卓榮泰指出，賴清德總統日前發布《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，希望台灣建立民主防禦能力、發展國防軍工關聯產業。他認為，發展國防軍工關聯產業與全國各領域很有關係，並期待軍工產業能成為台灣繼高科技產業之後，另一股新興的產業力量。

卓榮泰強調，根據國外評比，台灣擁有高科技產業基礎、廣大勤勞且有效率的勞動力、很好的社會制度，國防軍工產業的發展潛力位列全球前幾位。他認為，或許國內產業界較為陌生，但在中國對外擴張下，非紅、民主供應鏈已成世界潮流之際，台灣有非常好的機會，國防軍工產業也會成為加碼投資台灣的指標。卓榮泰說：『(原音)台灣正在這個浪頭上。我們可以在民主供應鏈上佔有一定的角色跟地位，所以全力發展未來的國防軍工產業也是跟國內各個產業息息相關的，這一點都可以成為未來產業界加碼投資台灣最好的指標。』

卓榮泰指出，政府已推動兆元投資台灣計畫，要在台灣打造亞洲資產管理中心，讓資本市場更健康、更國際、更自由與進步。他並期盼現場創業楷模們成為台灣的楷模，進而讓台灣成為世界的楷模。(編輯：宋皖媛)