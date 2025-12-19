談窮盡憲政救濟提不副署 卓榮泰：非常慎重的決定
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導
行政院長卓榮泰拍板不予副署藍白再修版《財劃法》後，藍白立委挾人數優勢，昨（18）日在立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，引起外界高度關注。對此，卓榮泰今（19）日上午出席「監察院114年巡察行政院會議」時強調，這是一個非常慎重的決定，但是對他個人來講並不為難，「因為一旦副署生效，行政院照財劃法編訂，就會產生違法的預算案，我們就是違法的行政院」。
卓榮泰今日出席「監察院114年巡察行政院會議」致詞表示，每次這樣的場景、會談都督促行政院各部會在推行政務當中，給行政院很多的指導，特別表示誠摯感謝。
接著，卓榮泰指出，在我國憲政體制底下兩院都是憲政機關，行政院負責政策規劃執行，而監察院最高監察機關，負責查察行政機關及公務人員有無違失的情形，監察院關鍵的案件也都是行政院推動政務時重要的參考，希望兩院能夠本與其職提升政府的施政效能，共同解決國人所關心的問題。
他說，過去這一年國家遭受到非常多的衝擊，在內在外都有，國際局勢方面面臨美國關稅貿易的新秩序談判，整個產業供應鏈發生很多變動，也帶動全球經貿產業鏈重新調整；由政院副院長鄭麗君帶隊的談判團隊，正緊鑼密鼓的期待在可預見的時間中，就這項重要談判工作予以確認，給國內各產業一個穩定的心情。
同時也讓行政院已經擬定所有相關產業的支持政策，以及經立法院同意審查過的特別預算能全面展開，幫產業適應這種後關稅時代的新社會與全球秩序。
另外，卓榮泰提到，國內也遭受到相當多的天災，幾次接踵而來的重大災害，都影響很多地區、居民生活、產業發展，政府也擬定各個不同特別預算，全面執行各個受災地區的災後復原工作。
話鋒一轉，卓榮泰也提到，然而立法院在時候也提出不少爭議法案，讓行政院已經在面臨內外各種挑戰的時候，還要窮盡憲政救濟方式，來進行法案上的討論。
卓榮泰也指出，但是在窮盡各種方式之後，仍然無法在維護憲政與法律做出完全符合法案內容的條件，因此他日前代表行政院依照憲法37條權利做因應措施，決定就會造成國家財政重大負擔、明顯違反公債法、財劃法決定不予副署。
他喊話，這是一個非常慎重的決定，但是對他個人來講並不為難，「因為一旦副署生效，行政院照財劃法編訂，就會產生違法的預算案，我們就是違法的行政院」，而目前已經沒有辦法透過大法官釋憲，唯有暫時讓它無法生效，因此不予副署是現在窮盡各種救濟方式中不得不的作為。
最後，卓榮泰強調，此舉引起很多憲政秩序的討論，但指依照憲法37條不予副署的決定，最終目的是希望回歸憲政秩序理性討論的領域，只要能回歸憲法、增修條文所列的所有國家及地方的憲政機關能夠法律、憲法秩序還是找到適合解決問題的方式。
