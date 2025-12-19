談窮盡憲政救濟提「不副署」 卓榮泰：生效就變違法的行政院

行政院長卓榮泰表示，不副署是一個非常慎重的決定。(翻攝自行政院YouTube直播)

行政院長卓榮泰不予副署藍白再修版《財劃法》，立法院司法及法制委員會昨（18日）移請監察院彈劾卓榮泰。對此，卓榮泰今（19日）表示，不副署是一個非常慎重的決定，對他來講並不為難，「因為一旦副署生效，我們就是違法的行政院」。

行政院長卓榮泰今（19日）出席「監察院114年巡察行政院會議」時表示，國內遭受到相當多的天災，幾次接踵而來的重大災害，影響眾多地區、居民生活、產業發展，政府也擬定各個不同特別預算，全面執行各個受災地區的災後復原工作，立法院在時候也提出不少爭議法案，讓行政院已經在面臨內外各種挑戰的時候，還要窮盡憲政救濟方式，進行法案上的討論。

廣告 廣告

卓榮泰指出，在窮盡各種方式之後，仍然無法在維護憲政與法律做出完全符合法案內容的條件，因此他日前代表行政院，依照《憲法》第37條的規定，決定就造成國家財政重大負擔、造成明顯違反《財劃法》的修正案不予副署，是一個非常慎重的決定，但對他來講並不為難，「因為一旦副署生效，就會產生違法的預算案，那我們就是違法的行政院」。

卓榮泰強調，目前已經沒有辦法透過大法官釋憲，因此只能暫時讓它無法生效，不予副署是現在窮盡各種救濟方式中不得不的作為，此舉引起很多憲政秩序的討論，依照《憲法》37條不予副署的決定，最終目的是希望回歸憲政秩序理性討論的領域。





更多《鏡新聞》報導

不副署立院掀舌戰 昌嗆彈劾賴總統1／問不副署反年改？張惇涵引「翁曉玲夫」意見 秒KO翁曉玲

不副署立院掀舌戰 昌嗆彈劾賴總統2／可行嗎？黃國昌拋「彈劾賴總統」 藍營不排除跟進

不副署攻防！立法院邀潘孟安報告備詢 總統府搬《憲法》回覆不會出席