談立院豬內臟混戰…王美惠回顧「扔回去」身上都腥味：當時想著不能讓中華民國台灣行政院長在國際丟臉

民進黨嘉義立委王美惠今（25日）上電台節目《新聞放鞭炮》談到當年的立法院「豬內臟」混戰，那時她也因「空手接大腸」躍上國際新聞版面。她提到，當時只想著不能讓中華民國台灣的行政院長在國際上丟人，並認為他們立委「歹看」沒關係，但院長被拍的照片不能在國際難看。

2020年國民黨立委群為抗議蔡政府進口萊豬，遂在立法院議事廳丟豬內臟，不讓行政院長蘇貞昌上台報告，當時藍委向蘇貞昌方向丟出豬大腸，護在前方的王美惠直接出手抓住，並回扔過去，「女戰神」形象就此豎立，更登上國際新聞。

王美惠回顧，那天院長蘇貞昌站在議事廳的質詢台中間，所以自己護在一旁，並直接抓住藍委丟過來的豬大腸，再往回扔過去。

王美惠說，當下是想說假如她沒有動作，中華民國台灣的行政院長會因此在國際上丟人。她認為，他們「歹看」沒關係，可是院長被拍到的照片在國際上不能是難看的。



她也說當時身上明顯有一股腥味，雖然有回辦公室簡單處理一下，但因不住在台北，要坐高鐵趕回去嘉義，於是就買一份報紙蓋在身上，減少腥味擴散，就這樣一個人坐車回去。

