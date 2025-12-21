談經濟卻聊內衣抽屜 川普北卡造勢再現「脫線式」演說

美國總統川普。 圖：達志影像 / 路透社(資料照)

[Newtalk新聞] 據美國有線電視新聞網《CNN》報導，美國總統川普（Donald Trump）週五前往北卡羅來納州，原本計畫就經濟議題發表談話，為明年關鍵的期中選舉鋪陳政績主軸，但長達 90 分鐘的演說卻多次偏離主題，從通膨、藥價一路延伸到對司法調查的不滿，甚至談及第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）如何整理內衣抽屜，引發輿論關注。

川普在洛磯山（Rocky Mount）短暫停留時表示，聯邦調查局（FBI）2022年搜索海湖莊園（Mar-a-Lago）時，翻查梅蘭妮亞的貼身衣物，讓第一夫人深感被冒犯。他甚至當場揣測妻子平時會「先把內衣燙過再收好」，並補充說那些衣物「有時候也被稱為內褲（panties）」。

廣告 廣告

在演說中，川普仍不時回到經濟議題。他大力宣傳最新數據，指出通膨出現降溫跡象，並提及當天稍早宣布的部分藥價下調措施；對於失業率上升，他則將其解讀為裁減政府人力的「成功成果」。現場支持者高舉「降低物價」「提高薪資」等標語，營造經濟政績的視覺氛圍。

不過，即使在談藥價談判時，川普也不忘即興發揮，模仿法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的法國口音，引來現場笑聲。真正點燃群眾熱情的，則是他回顧近十年前與希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的選戰。「打敗希拉蕊很有趣，」川普說，引發全場歡呼。

白宮幕僚近來安排一連串公開行程，希望川普能聚焦「降低物價」的核心訊息，並強化其經濟敘事。然而，部分盟友私下憂心，川普的關注焦點與選民當前的生活壓力漸行漸遠。

在演說後段，川普的抱怨清單持續擴大，批評新聞媒體，並點名曾是盟友的共和黨眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene），以帶有貶損意味的綽號稱呼對方。他也再度抨擊司法部調查，甚至半開玩笑表示，自己作為提告人與和解人，或許可以「給自己10億美元，再全數捐給慈善」。

據美國地方媒體《新聞與觀察家》報導，「從夏洛特的摩天大樓，到阿什維爾起伏的丘陵；從基蒂霍克的沙丘，到教堂山（Chapel Hill）的街道；從希科里（Hickory）的工廠，到遍布北卡羅來納州美麗鄉間的小鎮與家庭農場，我們正在把繁榮、機會與榮耀重新帶回你們這片不可思議的家園，」川普說。

在離開舞台前，川普也做出承諾。他表示：「在本屆政府的每一天，我們都會持續為勤奮工作的美國人民努力。」

他接著說：「我們會戰鬥、戰鬥、再戰鬥；我們會勝利、勝利、再勝利。在你們的幫助下，我們會讓美國再次強大、再次富有、再次健康、再次堅強、再次驕傲、再次安全，並且讓美國再次偉大。」隨後，川普離開講台，現場響起〈YMCA〉音樂，他一邊跳舞，一邊指向觀眾席中的人，面帶笑容拍手致意，最後離開活動會場。

川普還多次被現場觀眾吸引，談論帽子的金線品質、自己過去選購飯店家具的細節，甚至評論自身審美。他也花時間回應外界對其健康狀況的質疑，強調自己通過多項認知測驗，並表示若真有狀況，會向全國坦白。

《CNN》分析指出，這場演說再次展現川普多年來標誌性的編織式（weave）風格，政治訊息與個人恩怨、即興聯想交錯進行。對此，川普本人並不以為意，還自嘲「可能有點神經質」，還認為「受控的神經質能帶來能量」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普點頭助攻 南韓拚躋身「核動力潛艦俱樂部」

美國重申不施壓烏克蘭 盧比歐：和平須基輔點頭