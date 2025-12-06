談綠桃園市長人選進度 王義川：1、2月定案

▲王義川上午替張銘佑站台，呼籲台派全力相挺。（圖／記者陳佩君攝，2025.12.06）

[NOWnews今日新聞] 2026年九合一選舉，民進黨桃園市長人選備受矚目，包含總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰都被點名。對此，王義川今（6）日上午替議員參選人張銘祐站台受訪時透露，應該會在1、2月才會定案，現在選對會都還在努力當中。

力拚民進黨內中正、萬華區議員初選，參選人張銘祐上午於西園路正式成立服務處，並與王義川、律師詹晉鑒現場下廚炒米粉，用接地氣的行動，親自出菜致敬台灣民主，凸顯參選初衷。

廣告 廣告

前來站台的王義川，在受訪時談到，要向中正萬華的鄉親推薦張銘佑，因為他是這區最敢衝、最敢說、正台派的市議員，希望台派能全力相挺張銘佑。

針對民進黨桃園市長選舉，王義川表示，桃園還早，現在選對會都還在努力當中，應該會在1、2月才會定案，身為黨員、不分區立委，被黨中央指派認養桃園，一切徵召都依照黨主席賴清德與選對會建議。

王義川在致詞時也不斷向張銘佑勉勵，「一定要說台灣國，不要怕！」並提到民進黨明年要做議員初選民調，正台派、正台灣的民眾接到電話都要挺張銘祐。他說，張銘祐跟隨前行政院長游錫堃、外交部長林佳龍，這是不簡單的事，經過這樣的磨練，絕對有資格做議員，拜託大家支持。

張銘祐則說，參選以來站路口已經將近1個月，時常被熱情的支持者感動，也給了他繼續拚搏的動力，「我是台派戰鬥雞、不是飼料雞」，他會秉持本土派、台灣獨立運動的理念，在基層為人民戰鬥。

詹晉鑒提到，張銘祐是第一個站路口的參選人，是拚最快的「台派戰鬥雞」，也是堅持台灣價值的人，有很多台派人士替他站台，做過社會運動、有正義，始終追隨游錫堃，相當紮實，拜託未來初選唯一支持張銘祐。

▲力拚民進黨內中正、萬華區議員初選，參選人張銘祐上午於西園路正式成立服務處。（圖／記者陳佩君攝，2025.12.06）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

批藍白一年挖國家1.43兆！綠委：這麼混的立委不願質詢4小時

批傅崐萁公然踐踏憲法！律師：超越美法「世界最扯」

財劃法覆議案被否決！民進黨批藍白：納稅錢成綁樁工具