即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

備戰2026九合一大選，民進黨已完成台東縣、宜蘭縣、嘉義市、台中市、新北市及苗栗縣的人選提名作業。對此，國民黨主席鄭麗文今（14）日受訪時鬆口坦言，綠營這次史無前例大幅提前相關提名作業，「我們也只好奉陪，因為2026年我們非贏不可」，黨內應協調、初選的都會進行，至於無爭議的選區，也會在最適的時間進行提名作業。





今早10時40分，鄭麗文、不分區立委兼國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉、屏東縣議長周典論等人，共同前往公勇路出席屏東縣黨慶活動，並於會前接受媒體聯訪。

廣告 廣告

針對2026地方選舉布局，鄭麗文指出，這次真的是史無前例，看到民進黨大幅提前相關的提名作業，「當年我們把所有選舉分成地方跟全國的選舉，就是希望台灣不要每天都在選舉」。

她聲稱，「總統賴清德因為執政失敗沒有成績，『大罷免、大失敗』，所以他非常緊張，才把整個提名選舉作業大幅提高到前1年，我們變成每天都在選舉了，其實老百姓希望看到的是，執政的執政黨認真的做事，而不是每天都在搞選舉」。

鄭麗文說，「但今天作為在野的我們，民進黨要這樣惡搞，我們也只好奉陪，因為2026年我們非贏不可，不能夠再任由民進黨胡鬧下去，所以我們一定會按部就班、嚴陣以待」。

她要大家放心，並透露國民黨已啟動相關的提名作業，應該協調或初選的都會進行，「沒有爭議的，我們也會在最適合那個選區的時間來完成提名」。





原文出處：快新聞／談綠營2026選戰布局 鄭麗文認「1事」史無前例：我們非贏不可

更多民視新聞報導

冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看

57歲王必勝突爆「蔡英文、陳時中」合體了！反差震撼網：認不出

韓國瑜就是不來！賴清德明邀2院長國政茶敘 流程、內容全曝光

