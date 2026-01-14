談總預算侯提民生法案先行 被問新北市長人選：依黨機制走

立法院仍未通過中央政府總預算案等案，新北市長侯友宜今（14）日表示，這段時間看到朝野之間有不同的意見，那目前在野黨提出的是民生法案先行，「我相信這也是慢慢逐漸在解套的方向之一」。（柯毓庭攝）

立法院仍未通過中央政府總預算案等案，新北市長侯友宜今（14）日表示，這段時間看到朝野之間有不同的意見，那目前在野黨提出的是民生法案先行，「我相信這也是慢慢逐漸在解套的方向之一」。

侯友宜說，讓民生議題在走的過程當中，還有相關的議題，大家還是要放下多溝通、多包容，人民希望的是一個和諧的朝野，也希望在預算的審查裡面，大家能夠好好的討論，讓整個預算能夠順利的通過，「然後讓我們地方政府也好，讓各單位都能夠全力的為人民來做事」。

另針對國民黨擬於月底重啟國共論壇，並希望於3月實現「鄭習會」。侯友宜表示，兩岸交流有相關條例來規範，包括中華民國的憲法以及兩岸人民關係條例，在對等尊嚴底下，一定要符合法治，更要符合台灣的民意，這才是最重要的目標。

而2026新北市長國民黨參選人仍未定，國民黨主席鄭麗文提到中央地方黨部積極溝通協調、可望透過內部協調產生人選；侯友宜說，黨有黨的機制，我們一步一步照整個機制來走，地方黨部也提出了先協調，「這個部分我都給予尊重」，希望能夠找出最好的人選，全力以赴。

至於外傳國民黨祕書長李乾龍將和侯友宜碰面討論市長選舉，對此侯友宜表示，黨有黨的機制，我們大家共同一起努力。

