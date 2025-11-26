談羅唯仁洩密疑雲！童子賢說重話「曝英特爾超車可能性」 揭台積電3考驗

​台積電前資深副總羅唯仁跳槽英特爾（Intel），深陷「洩密」疑雲仍未平息，和碩科技董事長童子賢嚴厲表示，「職業道德」是科技也絕對不能觸碰的禁忌；談到台積電聲明提告羅唯仁一事，童子賢坦承，案件牽涉智慧財產權、羅唯仁的國籍問題，對台灣來說絕對是一大考驗，至於英特爾是否可能藉機超車台積電？童子賢認為，這方面不用太擔心。

童子賢在「科技新創競賽頒獎典禮暨展示交流」活動期間受訪，談及羅唯仁、台積電的風波時強調，不論企業還是個人，「不得違反職業道德」就是科技業黑白分明、不能輕易跨越的紅線，也是絕對不能觸碰的禁忌。

談到台積電提告羅唯仁的聲明，童子賢認為，案件因為牽涉跨國智財與跨國司法管轄，以及羅唯仁可能具有美國籍，因此在實務操作上會有一定挑戰性。童子賢補充，這起案件將檢視台灣在跨國智財、司法實務上的運作能力，將會是一大考驗。

至於羅唯仁帶走的2奈米機密，是否將成為英特爾「彎道超車」台積電的轉捩點？童子賢以中國的中芯半導體、武漢弘芯為例表示，上述公司都曾有比羅唯仁位階更高的前台積電人才牽涉其中、想打造半導體產業，但最後都以失敗告終，是因為一個產業的成功，絕非一兩個人能瞬間建立。童子賢強調，台積電與同業在技術層面的差距相當大，因此這方面不用太過擔心。

