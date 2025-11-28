談羅唯仁洩密 黃仁勳：對台積電前景充滿信心

台積電提告前資深副總經理羅唯仁涉洩密，輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳受訪時指出，台積電製程複雜，公司文化、技術並非仰賴單一個人，對台積電前景仍充滿信心，相信會持續蓬勃發展。

黃仁勳27日旋風訪台，在台北大啖美食，並與台積電創辦人張忠謀會面。他在今天(28日)將返回美國，也預告明年1月將再度來台。

媒體關心，台積電前資深副總經理羅唯仁跳槽英特爾(Intel)涉及洩密，台積電提告違反競業禁止與營業秘密。黃仁勳指出，不知道清楚相關細節，但台積電製成技術極其複雜，對台積電仍充滿信心，他說：『(英文原音)我不清楚細節，但台積電不僅靠一個人，公司文化、技術非常複雜，而且晶片、電晶體和製程的技術，以及在營運管控和商業規劃方面的技術。台積電作為全球大規模製造商，一切都是基於技術，台積電(營運)技術涉及很多層面。我對他們充滿信心，相信他們將繼續蓬勃發展。』

廣告 廣告

他也說，台積電在保護輝達敏感資訊方面做得非常好，輝達從來不擔心。

至於輝達如何保護機敏資訊，黃仁勳指出，輝達技術橫跨晶片、系統以及軟體，所有元件都必須高度整合後才能發揮效能，技術相當複雜，「輝達花了33年才走到今天」。另外，輝達團隊穩定性高，許多員工在公司服務超過20年，他認為即便人員流動也非常正常，再次重申輝達技術很難複製。

談到記憶體缺貨潮，黃仁勳指出，由於AI需求強勁，相關供應鏈都很吃緊。輝達採用記憶體、CoWoS先進封裝、交換器、電纜、電源供應器等等，每樣東西都很複雜。不過，客戶若有需求，輝達將全力交付產品。(編輯：宋皖媛)