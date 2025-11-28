談羅唯仁涉洩密 黃仁勳：台積保護輝達資訊做得很好

（中央社記者吳家豪台北28日電）台積電提告前資深副總經理羅唯仁涉洩密，台積電大客戶之一、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天表示，台積電不是只靠一個人，技術涉及非常多層面，台積電在保護輝達敏感資訊方面做得非常好，他從未擔憂過。黃仁勳也預告，明年1月將回來台灣慶祝農曆新年。

黃仁勳與妻女昨天意外出現在台北街頭，為今年第5度來台，除了品嚐美食、造訪夜市之外，也探望台積電創辦人張忠謀。黃仁勳今天下午前往松山機場準備飛回美國，並接受媒體採訪。

被問及台積電前資深副總經理羅唯仁跳槽英特爾（Intel）涉及洩密，黃仁勳坦言，不清楚這件事具體細節，但台積電不是只靠一個人，台積電的文化和技術都非常複雜，其中包含晶片、電晶體及製程技術，還擁有營運管控和商業規劃方面的技術。

黃仁勳強調，台積電作為一個服務全世界的大規模製造商，所有面向都是基於技術而建立，台積電的技術涉及非常多層面，他對台積電將繼續茁壯成長充滿信心。而且台積電在保護輝達敏感資訊方面做得非常好，「我們從來沒有過任何擔憂」。

媒體追問輝達如何保護自己的敏感資訊，黃仁勳表示，輝達的技術相當複雜，存在於輝達的晶片、系統和軟體之中，涉及非常多不同的晶片，不只是繪圖處理器（GPU）而已，所有技術都必須整合在一起才能成功，輝達花了33年才走到這一步。

他接著說，一直以來都有人加入輝達，有時候也會有少數人離開。輝達大多數員工的任職時間都很長，有些甚至超過20年，即使有人離開也沒關係，「我認為輝達的技術非常難以複製。」

黃仁勳表示，目前的市場需求非常強勁，供應狀況很吃緊，因為輝達的供應鏈非常複雜。輝達採用台積電非常先進的晶圓，還有複雜的記憶體、CoWoS先進封裝、大量的交換器，甚至還有電纜、電源供應器，每一樣東西都很複雜。

他也預告明年1月將回來台灣慶祝農曆新年，但相關行程不輕鬆，應該不會與家人同行。採訪尾聲更不忘推薦他今天體驗的腳底按摩，「每個人都應該去」。（編輯：張良知）1141128