談羅唯仁2奈米洩密 黃仁勳對台積電有信心

▲台積電前資深副總羅唯仁日前爆出帶走大量2奈米等先進製程資料。輝達執行長黃仁勳今（28）日表示，他完全有信心台積電會持續蓬勃發展。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 台積電老臣、前資深副總羅唯仁日前爆出帶走大量2奈米等先進製程資料，涉嫌洩密並投靠英特爾，台積電也提告。對此，輝達執行長黃仁勳今（28）日表示，台積電的文化、技術都非常複雜，技術面向非常多，他完全有信心台積電會持續蓬勃發展。

黃仁勳指出，台積電不是只有一個人。公司的文化、技術都非常複雜。晶片的技術、電晶體、製程技術是一回事，但台積電在營運控制方面也有技術，他們的商業規劃，作為世界大型製造商的面向，皆靠技術支撐，台積電的技術面向非常多，因此他有信心，會持續蓬勃發展。

他並強調，台積電非常擅長保護機密資訊，他從來沒有一次對輝達的機密資料有過任何擔憂。

黃仁勳提到，輝達的技術非常複雜，它包含晶片、系統、軟體，且晶片種類很多，不只是GPU，所有的技術都要整合在一起才能成功，技術複雜，也非常難懂，他說是花了33年才走到今天。

黃仁勳說，會有人一直加入公司，當然也同時會有人離開，不過，公司大多數的員工都任職輝達非常久。「我見到一些員工，他們已經在公司超過20年。」

即使有人離開，也沒關係。他認為，輝達的技術是難以被複製的。

另一方面，媒體問到由於AI需求強勁，輝達產品是否也會遭遇記憶體短缺的問題？黃仁勳坦言，現在需求確實非常強，一切都很緊張。輝達的供應鏈非常複雜，有來自台積電的超先進晶圓，有七種不同的晶片，還有複雜的記憶體、交換器、甚至是線纜、電源供應器，所有東西都很複雜，因此沒有任何一項零部件是充裕的。

不過，他說，輝達的供應鏈很強，有全球最大的供應鏈，「如果客戶需要，我們一定會交貨。」

