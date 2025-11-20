談美中霸權下的生存智慧，新加坡總理黃循財：我們從不選邊站，而是從「國家利益」出發、逐案解決問題

當川普與習近平終於在釜山握手言和、各界期盼美中兩大強權的貿易戰火能夠平息之際，新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）19日在彭博創新經濟論壇（Bloomberg New Economy Forum）上，卻潑了樂觀主義者一盆冷水——「我相信激烈的競爭和對抗仍會持續，這可能只是暫時的休戰」；他也談到了新加坡在美中兩大強權之間的生存智慧：新加坡不會選邊站。​

這位52歲的獅城掌舵者在論壇中對《彭博社》總編輯米思偉（John Micklethwait）表示，這場休戰只是暴風雨中的寧靜，「激烈的競爭與對抗將持續下去」。不過黃循財也並非把美中關係全然看壞，他認為雙方不至於走到完全脫鉤那一步，甚至是更糟糕的對抗和衝突。

新聞小補帖：黃循財（Lawrence Wong） 他是新加坡第四任總理，公務員出身，曾任李顯龍的首席私人秘書，在財政部長任內以穩健風格著稱，更以吉他彈唱在社群媒體上圈粉無數，被視為新加坡世代交替、風格更親民的新一代領導人。

看美中競爭—新加坡不做單選題

《彭博》指出，黃循財曾多次警告，川普發起的關稅戰以及美中兩國在貿易和安全問題上的深刻分歧，終結了全球化和開放貿易的時代。但他也認為美國對中國採取的所有行動，某種程度只會帶來反效果——因為那只會讓中國更努力工作、加快技術自給自足的決心，因為他們決心要成長。

被問及新加坡如何在兩隻大象的推擠中求生時，黃循財再次重申新加坡的一貫立場，這也是東南亞國家普遍的生存智慧——拒絕在「最大投資國」（美國，同時也是新加坡最重要的安全盟友）與「最大貿易夥伴」（中國）之間做一道單選題，而是在兩者之間努力求取平衡。黃循財也對當前的美中情勢表示，新加坡不需要做選擇，而是要從新加坡自身的利益出發、逐案處理相關問題。

對於川普重返白宮後的孤立主義傾向，黃循財則是展現了長遠的戰略耐心。「我們當然希望美國能積極參與世界事務——也許不是現在，也許不是在這個政府任期內——但總有一天，美國會承擔起它的角色，積極、建設性地與所有關鍵夥伴保持良好關係。」

談台灣問題—不可單方面改變現狀

​論壇話題不可避免地觸及台海議題，黃循財對此重申，美國長期以來依據《台灣關係法》與「一個中國」政策，維持著「不可單方面改變現狀」的一致性。黃循財肯定美國對兩岸政策的始終如一，並強調「如果美國能繼續維持此一方針，我認為我們有很大的機會維持台灣海峽的和平與穩定。」這番話無疑是向區域內所有利害關係人再次呼籲：台海穩定才是最大紅利。​

談AI時代的能源焦慮

除了地緣政治，黃循財也談到了新加坡面臨的生存新挑戰：能源。隨著人工智慧（AI）熱潮席捲全球，數據中心的耗電量激增，這對缺乏天然資源的新加坡構成了巨大壓力。「在我們的情況下，沒有簡單的靈丹妙藥。」黃循財坦言，政府正在「認真」研究核能發電的可行性。但他強調，這取決於技術的安全性演進。對於東協電網或氫能等選項，他則認為雖然可行，但那是昂貴且長期的遠水，難救近火。

金融中心的「蒼蠅拍」

作為全球頂尖的財富管理中心，新加坡在吸納全球資金的同時，也面臨洗錢風險的指控。對此，黃循財用了一個生動的迷因式比喻：「我們確實有一支相當大的蒼蠅拍（big fly swatter）。」他強調，新加坡歡迎合法的財富，但對於伴隨而來的「蒼蠅」（非法資金），政府將採取嚴厲行動捍衛聲譽。「這才是讓新加坡運轉的根本：一個值得信賴的商業和金融中心。」

