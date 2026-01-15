談美台15%關稅協議 盧特尼克：不影響美中

▲美國商務部長盧特尼克15日受訪時，示警台灣要「取悅川普」以獲得保護。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國與台灣達成15%關稅貿易協議，包含台灣科技企業在美國的2500億美元直接投資、台灣政府2500億美元的信用保證融資（追加投資），試圖將包括半導體在內的關鍵技術產業，盡可能帶回美國，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）15日受訪時，還將經濟民族主義與地緣政治影響力結合，示警台灣要「取悅川普」，儘管有關晶片和半導體的磋商遭到北京譴責。

根據《南華早報》報導，美國認為台灣在半導體領域的強勢地位，尤其是台積電（TSMC）生產全球90%以上的最先進晶片，已形成美國的國家安全隱患，擔心過度依賴加上兩岸距離太近，使半導體更容易受到衝突、封鎖、自然災害或脅迫的影響，進而損害到美國利益。不過，許多台灣人則將這種主導地位視為一道「矽盾」，使美國有動力維護台灣的安全，防止中國強行武統。

川普自1月重返白宮以來，就多次發出威脅，如果台灣企業拒絕將生產轉移到美國，將對台灣徵收全面關稅，並指責台灣竊取美國的晶片產業，美國在全球晶圓製造的份額，已從1990年的37%降至2024年的10%以下，盧特尼克也坦言，現在美國的目標是將台灣40%的半導體供應鏈和產能轉移到美國，希望在川普任期結束前（2029年1月）實現，並威脅若這些承諾沒有被兌現，關稅可能會達到100%。

然而，美國的「胡蘿蔔加大棒」策略，也延伸到了更廣泛的貿易條款，比如將對台灣商品徵收的「對等」關稅上限設定為15%，並承諾對仿製藥、藥品成分、飛機零件及部分自然資源實施零關稅。而北京則強烈反對美台達成貿易協議，特別是關於半導體的投資，指控台灣政府為了討好華府而「出賣」其半導體產業，是政治交易而非真正的經濟夥伴關係，並質疑此類接觸是在干涉「內政」。

盧特尼克在接受美國財經媒體採訪時，聲稱「他們（台灣）需要讓我們的總統高興，對吧？因為我們的總統是保護（台灣）的關鍵」，還將美台關稅貿易協議描述為「對美國本土化的巨大承諾」，直言台灣之所以要這樣做，答案是因為川普提供的保護至關重要。

盧特尼克並表示，不擔心與台灣達成貿易協議，還有對伊朗的貿易夥伴國加徵關稅這些事，會破壞美中協商，重申川普與中國國家主席習近平的關係密切，川普會如期在4月到訪中國。

原文連結：Lutnick warns Taipei to keep Trump ‘happy’ as US$500 billion chip deal draws China rebuke

