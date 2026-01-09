談習近平「不會在我任內攻擊台灣」 川普：已告知會非常不滿

美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

美國總統川普（Donald Trump）近日在訪問中表示，中國在台灣問題上的行動「最終取決於」中國國家主席習近平，但如果台海現狀出現改變，他將「非常不高興」，他直呼不認為習近平會在他任內期間動武。

談及習近平可能會如何看待他對委內瑞拉發動大膽軍事行動時，川普8日接受《紐約時報》專訪時提到，「習近平認為台灣是中國的一部分，但至於他要做什麼，那是他的決定。」但川普也補充表示，「我已經向他表達，如果他那麼做我會非常不高興，而且我認為他不會那樣做（採取軍事行動），我也希望他不會那麼做。」

川普直言，他不認為委內瑞拉與台灣的情況具有可比性，因為台灣對中國的威脅，與他所說的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府對美國的威脅並不相同。

川普也再次表達他的看法，重申習近平在他2029年結束總統任期內不會對台灣採取行動，「習近平也許會在美國換了另一位總統之後這麼做，但我不認為他會在我擔任總統時這麼做。」

而川普政府於2025年在一份戰略文件中表示，其目標是透過強化美國及盟友的軍事力量，防止因台灣與南海問題而與中國爆發衝突。

報導指出，美國與台灣並無正式外交關係，但華府是台灣最重要的國際支持者，並依法必須提供台灣自我防衛所需的資源。多年來，台灣問題一直是美中關係中的一個棘手問題。而川普大致上避免直接表態，若台海緊張情勢升高，他將如何應對。

