談胡瓜、民視糾紛 徐乃麟讚他「很有智慧」

主持大哥胡瓜與民視《綜藝大集合》的合約爭議，在雙方關係一度緊張後，傳出胡瓜將續留主持，但胡瓜對民視向外界放話，並表示：「希望民視盡量用錢污辱我，但不要光講。」而同樣是大牌主持人的徐乃麟，則稱讚胡瓜很有智慧。

徐乃麟昨（22日）主持選美活動，提到胡瓜和民視的糾紛，表示，「那是瓜哥的玩笑話，藝人喜歡開玩笑，以他的高度，演藝圈比瓜哥有智慧的，沒有人了。」他以主持超過千集的《天才衝衝衝》為例，強調收視表現才是重點，對於節目的開停已習以為常。「節目來來去去，與電視台、製作位有沒有爭執不是重點，節目能不能繼續做下去，要看有沒有收視，如果沒有收視也不用吵，在商言商。」

但他的心境則處之泰然，「我主持的《天才衝衝衝》已經播出千集了，如果收視不好，怎麼會有千集，我出道44年，對節目開開停停，我看得很透，也看得很淡。」

