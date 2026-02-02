談英特爾等巨頭自研AI晶片 黃仁勳這麼看

▲輝達執行長黃仁勳今日直言，輝達有很多競爭對手，競爭會一直存在。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] AI浪潮席捲全球，科技巨頭積極研發AI晶片，在算力競賽中搶佔先機，如英特爾今年將推出定位入門級的Crescent Lake資料中心GPU、亞馬遜Trainium 3伺服器今年放量出貨，下一代AI訓練晶片Trainium 4則主打大幅提升模型訓練與推論能力，面對巨頭激烈競爭，輝達執行長黃仁勳今（2）日直言，輝達有很多競爭對手，市面上有很多AI晶片，他認為，競爭會一直存在。

今（2025）年AI投資熱潮不減反增，從雲端巨頭到晶片供應商，整個科技產業正進入「AI基礎建設大擴張期」。輝達將於今年下半年推出革命性產品Vera Rubin AI伺服器。該伺服器運算速度將達到目前旗艦Blackwell Ultra的3.3倍，搭載全新Rubin GPU與Vera CPU架構。

深陷低谷的英特爾則在新帥陳立武帶領下奮力追趕，今年將推出定位入門級的 Crescent Lake資料中心GPU，主打AI推理與風冷伺服器相容性，但全面上市需等到2027年。

超微半導體以Helios伺服器機架發動攻勢，該設備可容納72塊MI450 GPU，計畫今年下半年量產，且該公司已鎖定甲骨文、OpenAI 兩大客戶，並為 Meta 訂製機架試水合作。

對此，談及各家科技巨頭皆在積極自研AI晶片，算力競賽如火如荼，黃仁勳直言，輝達有很多競爭對手。市面上有很多AI晶片，「非常多」，但也有非常多公司創立，其中許多公司已經倒閉了，有些則被收購了，其實非常困難，而且變得越來越難。

他認為，競爭一直存在，因為這是一個如此龐大的市場。但他強調，輝達的處境很不同，輝達是唯一一家與每一家AI公司都合作的公司，輝達存在於每一個雲端，「我們在雲端裡、我們在企業端的數據中心裡，我們也存在於機器人和汽車裡，所以，輝達無所不在。」

黃仁勳表示，因此，輝達必須繼續跑，盡所能跑得和其他巨頭一樣快。

