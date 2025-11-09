談蕭美琴歐洲行 學者：訪歐能否成慣例考驗賴政府

副總統蕭美琴上周赴歐洲議會發表演說，學者對此表達樂觀其成，主要是目前對美國的外交困境，但也認為不應過度渲染歐洲議會的影響力；至於未來能否成為慣例或是其他組織仿效的作法，仍然考驗民進黨政府的能耐。

政大國際關係研究中心兼任研究員嚴震生表示，蕭美琴過去駐美期間與民主黨互動良好，特別是在文化多元價值等方面，然而，目前美國兩大黨幾乎沒有共同價值，反倒是歐洲長期較為重視這些價值，「這是我們現在外交的困境，美國根本不鳥你的價值」。

嚴震生說，自己對蕭美琴出訪樂觀其成，但是同時也凸顯在對美關係，當前執政黨「有點稍微使不上力」。

政大外交系主任黃奎博表示，本次是ＩＰＡＣ商借歐洲議會的場地舉行年會，比利時政府同意讓蕭美琴（或以非正式方式）入境出席該場會議，對中華民國外交是個值得注意的進展，亦即透過「議會外交」的方式讓我國重要官員，前進非邦交國與多國國會議員和政治人物互動。

但黃奎博也認為，這件事情不該被過分誇飾，例如包括前副總統連戰任內已曾公開出訪冰島、奧地利，前副總統吳敦義也曾經前往我國邦交國梵蒂岡；至於未來能否成為慣例、其他組織仿效的作法，又或者僅是曇花一現，仍然考驗民進黨政府的能耐。

