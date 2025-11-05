談薛仕凌閃兵風波！黃迪揚秒回「我有當兵」 憶當海巡兵曾見浮屍
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導
全新懸疑校園電影《自殺通告》將在11月7日全台上映。導演周冠威、監製林配儀率影帝黃秋生、林予晞、黃迪揚、劉敬、白潤音、張豐豪、邵奕玫、戴雅芝今（5）日晚間現身首映會。導演周冠威坦言，自己最近緊張的是，不是電影首映，而是「講國語」，因為這是自己的弱點。
由於電影無法順利在港台同步上映，導演周冠威日前也在社群發文感嘆此事，他坦承，自己昨天確實有些情緒，「我覺得這是一個非常離譜的1件事，同時台灣還可以正式上映，我覺得剛好一邊是天堂的，一邊是地獄。」而現在人在台灣的他也說：「我希望今天可以享受這一部電影的誕生。」至於林予晞被問到是否有邀請圈內好友來首映會，她表示，因為自己能邀請的名額有限，所以自己是邀請一些對這個議題可能比較有感朋友。
此外，日前薛仕凌因涉嫌「閃兵」到新北檢自首，而曾演出一起過《影后》的黃迪揚不免被問起此事，而他聽到問題後直接秒答：「我有當兵！」也表示自己與對方沒有私交。隨後黃迪揚透露，自己是2012年在屏東東港海岸巡防兵當下士，一個月大約領6000多，且在得知當班長可以調漲後，立刻舉手報名，他表示，自己人生第一隻iPhone手機就是在當兵時存到的。
然而，黃迪揚也提到，自己在當兵期間收集到許多「男性角色」，下到16、18歲的年輕人，上至40幾歲的長官們，而這些都成了自己當演後的養分。隨後他坦言，雖然很多人覺得海巡很涼，但因為屏東是南部第一大港，下部隊6到8個月後就有移工打架，還要負責報關、搜查走私漁船，甚至曾看過浮屍。
黃迪揚分享，自己當下看到浮屍的心情其實滿複雜的，雖然當時他是為了放榮譽假而到現場支援，但看到家屬去認屍時，「我覺得這一切對我來說，我一直都放在心上，就是會至少覺得自己也做了一件好事。」
