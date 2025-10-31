談藍白合作、接班人問題 侯友宜：給鄭麗文時間適應

新北市議員戴瑋姍今(31)日於總質詢關注市長侯友宜與鄭麗文互動，及2026、2028年選舉與藍白合作布局。侯友宜表示，目前各忙各的，黨主席需時間適應，他支持任何願意為新北市做事的人，強調合作應以理念與市民利益為核心，選舉與兩岸交流皆須依法行事。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕國民黨新任主席鄭麗文11月1日上任，新北市議員戴瑋姍今(31)日於總質詢關注市長侯友宜與鄭麗文互動，及2026、2028年選舉與藍白合作布局。侯友宜表示，目前各忙各的，黨主席需時間適應，他支持任何願意為新北市做事的人，強調合作應以理念與市民利益為核心，選舉與兩岸交流皆須依法行事。

戴瑋姍質詢中詢問鄭麗文是否曾拜訪侯友宜、未來會不會與鄭出訪中國，侯友宜指出，雙方各忙各的，鄭剛上任仍有內部人事安排，不需過度關注這些事情。對於兩岸交流，侯則強調，目前沒有參訪中國計劃，未來有相關行動必須依照《兩岸人民關係條例》辦理，任何交流行為應符合法規、保障對等尊嚴，並促進兩岸和平。

廣告 廣告

談及2026年藍白合作與小內閣席次安排，侯友宜指出，他支持任何願意為市民服務的人，只要有共同的理念與價值性，都應該合作，藍白合作是黨與黨之間的磨合與理念契合問題，不是誰配誰的問題，而是要攜手合作。對於新北市長接班人選，侯表示凡願為新北努力的人都是寶貴資源，政黨之間不同想法應被尊重，而副市長劉和然是否參選則應由本人決定。

談到未來退休規劃，侯友宜表示，自己工作數十年始終抱持相同態度能夠為國家做事、為人民服務都要珍惜，他鼓勵大家多做一點事，議員陳偉杰、林國春也要多給他們鼓勵，「他也笑著鼓勵戴瑋姍去選2026，能為新北市民多做事是最棒的。」戴則回應，在自己崗位上多努力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

嗆德國之聲記者「我不這麼認為」鄭麗文語出驚人喊：普廷不是獨裁者

鄭麗文稱「普廷是民主選出來領袖」 網轟：不用急著表忠

鄭麗文喊「普廷不是獨裁者」德國之聲記者當場傻眼：有閱讀國際新聞？

趕走義煮團 花蓮縣府短時間內砸近億買便當 更扯的是這事……

