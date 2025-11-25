談藍白合 蔡壁如坦言「國民黨沒釋出善意就不用談」：我們就變小藍啦！
記者楊士誼／台北報導
前民眾黨立委蔡壁如今（25）日接受資深媒體人黃光芹專訪時指出，藍白在縣市首長上可以談合作、禮讓與否，她也直言，「如果國民黨就要欺壓民眾黨，那民眾黨為什麼要跟你合作？那我們就變成小藍啦！」因此大黨該讓就讓，是釋出有好的條件，釋出善意也有助於2028繼續談。她也表示，若2026都要搞民調，最後就是民眾黨一席都沒有。「大哥沒有釋出善意大家就不要談了」。
蔡壁如在「中午來開匯」節目上表示，她很清楚知道自己是民眾黨人，藍白該合作就合作、該競爭就競爭，各自有各自的理念與想法，但當時在參選台中立委時覺得要合作以翻轉政治，「我從來沒有在新聞稿或節目裡頭講藍白合，我通常都是講我團結所有可以團結的力量」。她也表示，2026年到底要不要藍白合？自己沒那麼樂觀。因地方選舉不像總統選舉可以大局為重，地方議員是多席次的，國民黨很難說要國民黨少提名，禮讓給民眾黨，因為不提名，反而可能是民進黨或無黨籍得利。
蔡壁如指出，縣市首長可以談要不要合作或禮讓，鄭麗文在選黨主席期間也曾講過「該讓就讓」，但該讓哪裡？自己當時提出新竹市、嘉義市可以禮讓，新竹本就是民眾黨執政和民眾黨支持度最高的城市，因此希望執政延續；嘉義則是市長屆期，重新的開始可以有重新的思考，要開始思考藍白能派誰出戰嘉義，此外彰化市、竹北市也可以考慮禮讓。「我站在的是為民眾黨來著想」，自己至少是去內政部登記民眾黨的人，因此對黨有深深情感，也期待黨能永續經營，取得行政權更是重要。
蔡壁如說，她當然期待柯文哲可以出來選，他永遠是自己的長官，2028當然對柯文哲有深深的期待，必須要在柯文哲沈潛的期間為其打下基礎，期待他再出來。「我講一句很現實的話，如果你國民黨就要欺壓民眾黨，那民眾黨為什麼要跟你合作？那我們就變成小藍啦！」她直言，大黨該讓就讓，是釋出有好的條件，釋出善意也有助於2028繼續談。「如果我一心一意很認真打拼民眾黨，老百姓也會支持我，他們會覺得靠自己的理念不需依靠國民黨，這也是一種尊重」。
蔡壁如進一步表示，如果國民黨不友善，沒有釋出幾個地方給民眾黨，「2026都談不下去，哪來的2028？」鄭麗文在黨主席就職時說希望2028國民黨能完全執政，「就算私底下是好朋友，但站在自己黨的立場，都要各自為各自的黨謀最大的福利」。如果2026都要搞民調等，最後就是民眾黨一席都沒有、沒得讓。「這就是大壓小，大哥沒有釋出善意大家就不要談了」。
