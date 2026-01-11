談藍白合 蔣稱好政策不分顏色

台北市長蔣萬安接受本報專訪，談起近日引發熱議的「學校營養午餐全面免費」政策表示，好政策不分顏色、不分黨派，大家都能合作。（黃世麒攝）

今年底九合一選舉「藍白合」備受外界關注，將競選連任的台北市長蔣萬安強調，他會持續推動好的政策，不只可以和台灣民眾黨合作，不分黨派都能一起合作。

蔣萬安表示，自己是上有長輩、下有孩子的「三明治世代」，深刻感受到家長希望每一分錢都能花在刀口上。在台北市生活，物價與各種開銷壓力為全國之冠，上任後希望盡可能減輕年輕爸媽面臨的負擔，率許多縣市之先推動政策。

蔣萬安舉例，特別是近期推出的公私立國中小營養午餐全面免費，許多縣市政府紛紛跟進，此政策估計讓每個家庭每年可減少上萬元支出，「相信市民會非常有感」。

他也指出，全台新生兒數呈現「雪崩式」下降，為鼓勵生育，在他上任不到1年、民國112年即推出「好孕專車」，提供孕婦從產前到產後6個月交通支持，多個縣市陸續響應，叫車平台Uber也將於今年與市府簽約加入服務行列。

蔣萬安表示，今年6月將啟用的「婦幼專責醫院」，還有113年推動的「幸福住宅」，為新婚2年內或育有0至6歲子女的家庭提供專屬社宅方案，中央也將於今年跟進推出「婚育宅」。此外，面對中央喊停「班班有鮮奶」政策時，他於去年成功推動「生生喝鮮奶」，讓2至15歲的孩子都能獲得穩定營養補給。

而對於年底「藍白合」打選戰，是否會有更緊密合作？蔣萬安以營養午餐免費政策為例指出，各縣市首長相繼推行，在北市議會也看到民眾黨和民進黨議員表達支持，他認為「好政策不分顏色、不分黨派，大家都能一起合作。」