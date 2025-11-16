談藍白合！鄭黃會下週登場 賴瑞隆示警：別最後白的被吃掉
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導
民眾黨主席黃國昌下週將與國民黨主席鄭麗文會晤，商討「藍白合」等相關事宜，幕僚已初步確認時間、地點等細節，預計會朝「全程公開」的模式進行規劃。對此，民進黨高雄市長初選擬參選人賴瑞隆今（16）日示警，倘若談了「藍白合」，民眾黨是否也會被掛上親共、親中的形象，不要最後談成的結果，「白的反而被吃掉」。
賴瑞隆透過自錄影片表示，鄭麗文親共、紅統的形象，包含她反對台灣的國防預算，讓所有台灣人民都很擔憂；而黃國昌現在要跟鄭麗文要見面談「藍白合」，讓大家高度懷疑是否能成功，而倘若一旦真的成功後，會對民眾黨產生什麼樣的影響。
他不諱言，一個這麼親共、親中的鄭麗文主席，如果談了「藍白合」，民眾黨是否也會被掛上親共、親中的形象，是否對白營爭取選票有更大助益，大家也高度關注。
最後，賴瑞隆示警，不要最後談成的「藍白合」結果，白的反而被吃掉，「偷雞不著蝕把米」，導致雙輸的局面，他相信，當台灣人民都在看的時候，若「藍白合」以親共、親中、紅統或犧牲台灣利益的話，民眾黨在這件事情上討不到便宜；同時，也讓人看清「藍白合」的結果，只是傷害台灣利益，反而會讓民眾黨更失去支持。
