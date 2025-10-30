談藍白合 鄭：有信心新北市會推藍營人選

▲國民黨準黨主席鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，將積極推動藍白合作，並盡快安排與民眾黨主席黃國昌會面，討論在野整合機制。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，外界關注未來國民黨與民眾黨間的合作，尤其在民眾黨主席黃國昌已表態參選新北市長的狀況下，藍白如何協調最強人選，成2026年九合一大選關鍵。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，將積極推動藍白合作，並盡快安排與民眾黨主席黃國昌會面，討論在野整合機制。

鄭麗文指出，藍白合作的具體方式需雙方黨內機制共同確認，「一定會先協調、溝通，再回到各自黨裡確認遊戲規則」，並透露初步規劃中，新北、宜蘭與新竹市是最有可能採用民調或初選機制共推人選的選區。她強調，藍白合作的核心在於制度與誠意，而非權力分配，「確定規則後就要遵守」，雙方應先協調遊戲規則，建立公平、公正、公開的初選制度，找出「最符合期待、最有勝算」的共同候選人，以實現團結勝選的目標。

廣告 廣告

鄭麗文說，肯定黃國昌表態投入新北市長選舉的態度，但她也說，國民黨有能力推出符合期待、最具勝算的候選人，「最後代表在野力量參選新北市長的，我有信心會是國民黨人選。」至於宜蘭地區，鄭麗文表示將再深入了解地方情況，但她重申，希望藍白能儘快敲定合作機制，以避免陷入無謂爭論、影響整體勝選布局。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

國民黨2028大選不一定推盧秀燕？鄭麗文坦言：「這兩人」也獲力挺

鄭麗文高喊「我是中國人」！他憂2026不樂觀：柯志恩也會保持距離

金融時報批「鄭麗文恐激怒美國」 邱毅嗆：中國人的事美國怒什麼