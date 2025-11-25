談藍白智庫對接 李鴻源曝規劃：不分藍綠白組國家智庫

臺灣大學水工試驗所執行顧問李鴻源今天應邀出席「2025 突發性重大天然災害危機處理及應變管理」國際論壇。(記者塗建榮攝)

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌上週率黨務幹部召開黨魁高峰會談，雙方達成明年地方選舉合作以及兩黨智庫進行對接的共識，鄭麗文也透露鎖定前內政部長李鴻源籌組團隊。李鴻源今天表示，智庫定位不只是國民黨智庫，更希望是國家的智庫，讓不同黨派的人參與，沒有鎖定藍綠白各黨，年輕一輩專家也可參與。

內政部今天舉辦「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」，受邀出席的臺灣大學水工試驗所執行顧問李鴻源會前受訪被問及藍白對接智庫一事。他說，鄭麗文跟他見過一次面、通過一次電話，對於智庫籌組細節還不了解，且國民黨智庫還存在，必須等真正上手後，才有辦法做其他規畫。

李鴻源指出，很現實的是，籌組智庫必須要有資源、還需要各個方面不同人才，他們鎖定現有智庫裡面的人才，定位應該不只是國民黨智庫，希望是國家的智庫，不同黨派的人都參與，希望年輕一輩的專家也可以參與，但這都是他自己的計畫，還沒正式接手，現在講這個太早。

李鴻源強調，對智庫來講，沒有分藍綠白哪一個黨，就是廣開大門；對他而言，有沒有專業、熱誠、要不要付出才是重點，他非常樂意替台灣規畫，這是從來沒有改變的初衷。

