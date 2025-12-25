談行憲紀念日 鄭麗文：國民黨持續捍衛憲政體制、守住民主底線

今天是「行憲紀念日」，鄭麗文發文強調，國民黨持續捍衛憲政體制、守住民主底線。（圖／翻攝鄭麗文臉書）

《財劃法》副署權及《憲法》法庭爭議，引發朝野對立升高，中國國民黨主席鄭麗文今天（25日）在行憲紀念日發文指出，憲法不只是文字，而是保障人民權利、制衡政府權力、守護民主法治的根本。

針對目前的憲政爭議，包括立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案後，行政院認為其「窒礙難行」且損害中央財政穩定，於覆議遭立院否決後，行政院長卓榮泰罕見行使憲法第 37 條的「拒絕副署權」，並獲得總統賴清德的支持，導致法案無法公告生效。

其次是《憲法》法庭於12月19日僅由 5 位大法官作成判決，判定立法院藍白立委強推的《憲法訴訟法》修正案（提高判決門檻）違憲。但在野黨質疑其人數不足、不符程序正義，批評大法官已淪為「總統的司法戒嚴工具」，更將朝野對立衝突升高。

鄭麗文特別在臉書上強調，12月25日是中華民國行憲紀念日，中國國民黨將持續捍衛憲政體制，守住民主底線，讓國家穩定前行、人民安心生活。「行憲在我心，民主不退步。」



