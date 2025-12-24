談詩玲新輯唱出成長心聲 熱情女粉連環叩示愛

記者王丹荷／綜合報導

美魔女談詩玲推出新專輯《神鵰俠侶》，唱出成長心聲，造型也驚艷大變身，露香肩穿薄紗裙搭緊身褲，秀好身材。難得突破尺度，談詩玲笑說一直都有在運動，從不擔心身材，這次專輯意義不同，演藝入行10年，在這個有意義的時刻，演唱與造型都必須煥然一新，回饋粉絲也為自己留下美好的回味，也象徵自己將再繼續邁入新的階段。

新歌〈斤斤計較〉曲風輕鬆，朗朗上口，談詩玲分享個性很迷糊，任何事物都激不起她的計較，唯獨對於感情，「斤斤計較，追求專一不能三心二意、彼此真心相愛。」提到與老公相處，她分享：「我是個勇敢的女性，結婚剛開始對老公的照顧會十分要求計較，經歷婚姻洗禮，自己也成長，很多事情也要為對方著想，曾經訓練到胃痛，仍鎮定的開車到醫院掛急診」。

廣告 廣告

談詩玲貼心表示老公每天非常忙碌，不忍打擾他睡眠，但也會有另類的想法，「萬一有不好的病情，至少自己先承擔，可以先不讓他知道擔心」，也透露老公的貼心都表現在生活點滴中，知道自己喜愛吃美食，經常會關心問：「妳吃這麼多，腸胃有順暢嗎？」雖然總讓她臉上浮現3條線，但這就是老公的另類貼心。

日前新歌〈神鵰俠侶〉MV首播，古裝造型吸睛，半夜竟有熱情女粉奪命連懷叩，幾年曾遇過男粉來電喊她老婆的談詩玲無奈表示，該名熱情女粉大約20多歲，半夜連著幾通來電，總是問我『是本人嗎？很喜歡妳』隨即掛斷，接著每天至少4通以上的連環來電，每次我都會請問：「妳有事情、需要我幫忙嗎？對方隨即斷訊，面對粉絲頻頻示好，談詩玲笑說是甜蜜的負擔，但也開始正視這問題、過濾未顯示來電。

談詩玲出新輯新造型露香肩。（豪記唱片提供）

談詩玲推出新專輯《神鵰俠侶》。（豪記唱片提供）