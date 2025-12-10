談詩玲親密戲緊張到發抖 陳隨意：像拍驚悚片想逃！

美魔女談詩玲推出台語新歌〈神鵰俠侶〉，邀來同門總鋪師歌手陳隨意對唱。（圖／豪記提供）

美魔女談詩玲推出台語新歌〈神鵰俠侶〉，邀來同門總鋪師歌手陳隨意對唱。這對相識10年的老友首次合作，尺度大突破。新歌MV特別結合AI動畫打造楊過與小龍女的夢幻情境，與真人實境的親密戲互動演出。

談詩玲坦言因與陳隨意太熟，要在鏡頭前談情說愛讓她十分尷尬，讓拍攝現場NG不斷，其中一場她必須主動從陳隨意背後「攬牢牢」緊貼熊抱，讓她緊張到雙手顫抖。陳隨意則爆料：「她緊張到手發抖，像拍驚悚片，我都被嚇到心跳加速，想立即逃脫！」不過他也讚談詩玲尊重老公，全程傳拍攝花絮報備。談詩玲則笑說，為了MV豁出去了，但事後得知老公淡定回應「這不就是演戲嗎」，讓她鬆了一口氣。

此外，談詩玲也透露現實生活中的自己是個「俠女」，曾無懼對方手持長棍，大聲斥責阻止鄰居毆打小狗、或挺身而出為被年輕女生冤枉的阿伯主持正義，直言：「我不能容許發生在眼前不公的事，天生就是俠女的個性。」

