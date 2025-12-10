談詩玲、陳隨意首合作 MV親密戲頻笑場

記者王丹荷／綜合報導

美魔女談詩玲推出新歌〈神鵰俠侶〉，找來總鋪師歌手陳隨意對唱，挑戰高音階外，MV中要演談情說愛，相識10年首次合作的2人只要看到對方就笑場NG，導演並以AI動畫小龍女與楊過結合真人交錯演出，如夢似幻的情境，注入超強的戲劇張力，讓談詩玲也很有感，「為了新歌，從頭到腳大改變，新歌很真實反應著我的人生！」

提到新歌，談詩玲表示難度超高，在錄音室吃盡苦頭，製作人要求以真高音演唱唱，當天她被感冒侵襲，咳嗽不止，全程含著喉糖，靠著不服輸的意志努力完成，「我們倆都屬於中低音，對唱有著衝突感與困難度，新歌我的強勢感對上暖男陳隨意，2個不同元素，卻有著混搭的驚喜，為我們倆歌唱的第1次擦出火花。」

而對於很有創意的新歌MV，談詩玲笑說一開始導演並未告知MV有戲劇的演出，怎料到現場被要求有許多的親密動作，心中有些尷尬，「因為我們太熟了，要演談情說愛真的很難，只要看著對方就笑場，一直都無法入戲，直到導演生氣，花了好些時間，才順利入戲，為了演出真情相對貼得超近，我都可以聽到他的呼吸聲，全程戰戰競競，直到拍完，整個人才如釋重負的放鬆。」

談詩玲並笑說其中一場自己主動從陳隨意背後熊抱的戲，剛開始很不好意思的有距離熊抱，讓導演傻眼斥責不入戲，要求整個人貼上去的攬牢牢緊貼，「最後我只好咬著牙豁出去，拍攝完成，很擔心老公不能接受，怎料老公看過拍攝花絮後，卻淡定的說這不就是演戲嗎，哪有妳說得這麼誇張！」

陳隨意則笑說首次合作也不敢造次，還嚇到想逃，「談詩玲緊張到手發抖，顫抖的手撫摸我的嘴與眼睛，像拍驚悚片，我都被嚇到心跳加速，想立即逃脫，搞得我比她還緊張啦。」對於AI動畫角色楊過，他很滿意，「日前才演完舞台劇，一直想演古裝戲，沒想到在MV就實現了。」

對於AI動畫俠女造型，談詩玲開心表示超喜歡的，「我就是現實生活中的俠女，有次看到鄰居正在打養的小狗，無懼當時對方手持長棍，我大聲斥責阻止，我們就這樣對峙到他放下棍子，我還警告說日後再這樣，我就要打電話給動保處！」還曾目睹女生自摔卻誣賴被路過阿伯不小心撞到，她立刻出面主持公道，她說：「我天生就是俠女的個性，不能容許發生在眼前不公的事，我會繼續堅持這個初衷。」

談詩玲（左）、陳隨意合作新歌〈神鵰俠侶〉。（豪記唱片提供）

談詩玲新歌〈神鵰俠侶〉MV變身AI小龍女造型。（豪記唱片提供）

陳隨意合作談詩玲新歌MV變身AI楊過造型。（豪記唱片提供）