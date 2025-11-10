談話遭剪接！川普批BBC「假新聞機器」 總裁、新聞主管請辭！震撼英國媒體圈
英國廣播公司（BBC）再陷爭議風暴！總裁提姆．戴維（Tim Davie）與新聞部主管黛博拉．特尼斯（Deborah Turness）雙雙宣布辭職。此舉震撼英國媒體圈，內部員工形容「感覺像政變」。兩人請辭正值BBC準備就「編輯川普演說不當」事件公開道歉之際，也讓外界更加關注該機構的政治壓力與公信力危機。
前顧問重砲批評：BBC在川普、加薩與跨性別議題上「系統性偏見」
根據《衛報》報導，風暴起於前BBC外部顧問麥可．普雷斯考特（Michael Prescott）致信董事會，指控BBC在報導美國總統川普、加薩衝突及跨性別權益等議題上存在「嚴重且系統性偏見」。他特別批評BBC《Panorama》節目剪接川普2021年1月6日演說片段，錯誤暗示川普鼓動群眾衝向國會大廈。
剪接風波延燒 川普陣營痛批「假新聞機器」
普雷斯考特的指控引發川普陣營強烈反彈。川普發言人卡羅琳．李維特（Karoline Leavitt）稱BBC是「百分之百假新聞」與「宣傳機器」，並在社群平台X上對戴維與特尼斯的離職表達「慶祝」。川普本人也在Truth Social上發文痛批：「這些不誠實的人試圖干預美國大選，這對民主是一場災難。」
BBC總裁承認犯錯：對爭議負最終責任
戴維在致員工信中坦言，BBC並非完美，「必須保持開放、透明與問責」，並表示「目前的爭議確實影響了我的決定」，他願為新聞編輯錯誤負起最終責任。董事長沙米爾．沙阿（Samir Shah）形容這是BBC的「悲傷一天」，強調董事會始終全力支持戴維，但理解他在壓力下的決定。
新聞主管特尼斯辭職聲明：爭議已損害BBC聲譽
特尼斯在辭職信中指出，「圍繞川普《Panorama》節目的爭議已對我深愛的BBC造成傷害」，因此決定請辭以示負責。不過她也反駁了普雷斯考特的廣泛指控，強調「雖然有錯誤發生，但BBC並非制度性偏見」。
內部憂政治介入 顧問任命疑與保守黨關係密切
部分BBC內部人士懷疑，這波事件與保守黨勢力長期試圖改變BBC政治立場有關。消息指出，普雷斯考特是由前首相梅伊時期通訊主管、現任BBC董事羅比．吉布（Robbie Gibb）推薦擔任顧問，兩人關係密切。吉布曾協助創辦右翼媒體GB News，被視為推動BBC右移的關鍵人物。
BBC面臨信任危機 新領導人遴選受矚目
隨著兩名高層辭職，BBC在與政府就未來定位與經費談判的關鍵時刻陷入動盪。外界普遍認為，這場「新聞公信力風暴」將迫使BBC全面檢討內部制度與政治獨立性，而新任領導團隊的遴選，也將決定BBC能否走出信任低谷。
更多鏡週刊報導
川普再拋驚人主張！稱關稅讓美國致富 發「紅利」每人至少2千美元
蕭美琴赴歐演說遭抹黑「捐80億歐元換上台」 王浩宇揭107個造謠帳號
一粒應援跳一半「捂嘴離場」疑身體不適 親曝原因「不是孕吐」報平安
其他人也在看
林隆璇愛子驚傳頭部開刀！傷勢過重「瞞家人一周」入院治療現況曝
資深音樂人林隆璇的愛子林亭翰深耕演藝事業多年，能唱能演才華備受矚目。未料，林亭翰近日驚傳緊急動頭部手術，因傷勢太嚴重、怕家人擔心，他甚至瞞著爸媽入住醫院，開刀拿出血塊。鏡報 ・ 1 天前
《回魂計》不夠經典！10部Threads熱議「心中最好看台劇」推薦！第3部是最多人推的神劇
Threads最近掀起一波「我自行宣布」風潮，網友們可以貼出自己推薦的人事物，也有人發起「我自行宣布第一屆《最好看台劇》推薦大賽」，《一把青》、《不良執念清除師》、《想見你》、《影后》等好評台劇都被提及，很適合劇荒的人追起來！以下Threads熱議最好看台劇推薦，《俗女養成記》、《影后》都上榜，第三部最多人推！Beauty美人圈 ・ 1 天前
韓媒票選「2025年度最差韓劇TOP 7」：《魷魚遊戲3》、《問問星星吧》、《暴風圈》等大製作夯劇上榜！「這部」超狂卡司陣容拿下年度最爛劇
韓媒《Joynews24》近日公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，近日已經公布「2025年度最佳電視劇排名」、榜單，今(6)日又公開最新榜單內容為：「2025年度最差電視劇」票選出今年評價兩極的韓劇，不少夯劇也上榜！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前
唐美雲做戲花錢不手軟 曝劇團虧損28年：可在信義區買好幾棟房
大愛電視台與唐美雲歌仔戲團歌聯合推出的電視歌仔戲《 鳩摩羅什‧千年一譯》，9日舉行開鏡儀式，主演唐美雲、導演鄭文堂率方馨、陳竹昇、唐文華、陳家逵等演員出席，演員陣容還包括蔡振南、許秀年、小咪、戴立吾、黃鐙輝等重量級卡司。唐美雲表示，該劇承襲⼤愛台《⾼僧傳》系列精神，2.0版籌備長達3年，除了邀請金馬得主黃文英擔任藝術總監，參與的演員也都是很優秀的一時之選，全⾯升級製作規格。中時新聞網 ・ 15 小時前
防彈少年團JIN「這首歌」成救命神曲？TWICE新輯2首歌也受心臟協會認證
美國心臟協會時常公布了「救命歌曲」，這些歌曲節拍落在每分鐘100至120下之間，符合心肺復甦術（CPR）的理想節奏。其中，防彈少年團成員JIN的單曲《Don’t Say You Love Me》以及TWICE成員MOMO的《MOVE LIKE THAT》和SANA的《DECATFFEINATED》都因其適合的節拍獲得認證。這些K-pop歌曲不僅受到粉絲喜愛，現在更成為可能在緊急情況下幫助救人的實用工具。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
從Netflix《颱風商社》主任「吳米鮮」看韓劇「第二眼美女」金敏荷、金高銀、金多美...如何成功征服觀眾！
【文／江浩一】有些人的美不是第一眼的震撼，而是隨著時間讓人越來越著迷，這樣的「第二眼美女」在韓劇圈正在全面崛起。她們沒有刻意取悅鏡頭，也不走華麗路線，卻憑著細膩表演與真實氣質，讓劇迷不知不覺被吸引，就像金敏荷、金高銀、金多美、孔曉振與庭沼珉，從清新到內斂，各自在今年新作品裡展現不同層次的光。這五位演員共通點是從不刻意迎合主流審美，金敏荷的雀斑、金高銀的稚氣、金多美的單眼皮、孔曉振的自然線條、庭沼珉的笑紋，都讓螢幕多了一種不經設計的真實感，2025年的韓劇女主角風景因這群第二眼美女而變得更豐富。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 6 天前
韓媒業內票選「2025年度最佳韓劇Top 7」：《未知的首爾》拿下第5、《外傷重症中心》輸《暴君的廚師》、第一名是這部催淚神劇壓倒性冠軍！
又到了年末結算時刻，2025年剩下不到兩個月即將結束，每年韓媒《Joynews24》都會集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等200名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等投票，今(4)日公佈了「2025年度最佳電視劇排名」，票選出今年優秀的電視劇作品，趕緊一起來看喜歡的電視劇入榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 5 天前
宋智孝、神童《RM》扮未婚夫妻 被哈哈虧：還沒離婚？
中天綜合台《Running Man》邀徐章焄、SJ神童、申奇露，以金鍾國與劉在錫為首的情境劇開場，宋智孝與神童飾演未婚夫妻，哈哈看見他們出場後卻說：「智孝還沒離婚？」瞬間變成灑狗血劇情。中天新聞網 ・ 1 天前
曾沛慈戴450萬珠寶開唱 自爆「手在抖」老公盯場
曾沛慈出道18年，昨（11╱8）首攻北流舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會，她穿白色禮服坐在花朵鞦韆上以〈搶先看〉華麗登場，吸引逾4000名歌迷朝聖，音樂人老公Peter也坐在台下應援，唱完〈關於愛這件事〉後她與觀眾打招呼，還說：「讓我冷靜一下，我手在抖。」太報 ・ 1 天前
《鬼怪》《太陽的後裔》導演出手！《親愛的X》3亮點打造最美惡女
金裕貞、金永大主演韓劇《親愛的X》改編自同名人氣網漫，描繪金裕貞飾演的頂級女演員「白雅珍」為攀上事業巔峰，不惜帶著偽善面具，殘酷踐踏他人的故事，劇集3大亮點公開。★ 追劇亮點一：豪華製作團隊的黃金組合《親愛的X》由《Sweet Home》系列、《鬼怪》、《太陽的後裔》、《陽光先生》等作品聞名的導演李自由時報 ・ 1 天前
《黑盒子》影集紅什麼？強佔Netflix TOP 1 〈造物獄〉偏執藝術家陸夏+黑魔法複製張軒睿好驚悚！5大看點、集數、演員介紹
究竟《黑盒子》是在紅什麼？〈造物獄〉又是哪裡好看？本文整理5大看點，一起來一探究竟吧！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前
川普演說「剪接爭議」延燒！《BBC》總裁、新聞部主管雙雙請辭
這場爭議使得外界對BBC的公正性與新聞操守提出尖銳質疑，也讓這個有百年歷史、曾被視為全球公信力典範的機構陷入史上少見的信任危機。根據《每日電訊報》（The Telegraph）上週一（3日）披露的1份《BBC》內部外洩備忘錄，《環景圖》節目團隊將川普演說中相隔50多分鐘的2段內...CTWANT ・ 2 小時前
BBC涉嫌假造川普演說 總監與新聞部主管雙雙下台
[Newtalk新聞] 英國國家廣播電台（BBC）稍早報導，其總監戴維（Tim Davie）與新聞部主管特內斯（Deborah Turness）因該媒體的《全景》節目（Panorama）將美國總統川普（Donald Trump）兩段不同的演講剪輯在一起，涉嫌誤導閱聽人以為他明確鼓勵2021年1月國會山莊暴動，雙雙辭職下台。 英國國家廣播電台的報導指出，《每日電訊報》公佈了一份洩漏的BBC內部備忘錄，揭露該媒體的惡行。 川普在2021年1月6日於華府發表的演講中說：「我們將步行前往國會大廈，為我們勇敢的參議員和眾議員們加油。」 然而，在BBC《全景》節目的剪輯版本中，他說：「我們將步行前往國會大廈……我會和你們在一起。我們將戰鬥。我們將拼死戰鬥。」 演講中被剪輯在一起的兩部分相隔超過50分鐘。 這份內部備忘錄的公佈引發了對BBC的批評，包括來自白宮的批評，白宮稱BBC是「百分之百的假新聞」。 戴維昨（9）日晚間宣布辭職，他表示：「和所有公共機構一樣，BBC並非完美無缺，我們必須始終保持開放、透明和負責的態度。」「雖然這並非唯一原因，但目前圍繞BBC新聞的爭議無疑促成了我的決定。」「總體而新頭殼 ・ 2 小時前
陳漢典驚嘆推理實境節目下重本 黃偉晉驚：室逃脫可以這樣玩？
【緯來新聞網】陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本主持沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相緯來新聞網 ・ 5 天前
楊祐寧婚姻金句「尊榮另一半」 卻車震邵雨薇雙劈成「渣男」代表
改編自侯文詠同名小說的愛情影集《人浮於愛》，主演楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書與范少勳日前接受台灣大哥大MyVideo專訪，大方分享了現代愛情中的幸福祕訣。鏡報 ・ 1 天前
楊謹華《看看你有多愛我》迎綁架高潮！ 「親手關媽進浴缸」直呼拍起來很爽
《看看你有多愛我》本週劇情進入白熱化，「網紅媽媽」楊謹華與飾演經紀人的紀培慧竟自導自演策劃一場「女兒綁架案」，原本只是為了炒作話題聲量，沒想到過程中狀況百出，最後竟失控反轉，變成她親手綁架了自己的母親！談到這場戲，楊謹華笑說：「看到劇本時就覺得這段太有趣...CTWANT ・ 1 天前
連晨翔Man武打飛踢全身汗 跳八家將感受氣場
TVBS原創劇集《舊金山美容院》播出最新一集，章廣辰拯救即將熄燈的門市，企圖以實力證明自己擁有接班集團的能力。連晨翔則與他裡應外合，化身在江湖打滾，號稱能「躲過米格魯」查緝的梟雄，以新人之姿進到早餐店上班，兩人展開反擊的第二步。中時新聞網 ・ 1 天前
泰國名導「17歲就夢想跟桂綸鎂合作」許願男神F4合體拍戲「不用選角、原班人馬出演」！2025金馬影展
納瓦波導演：「我17歲看了《藍色大門》就夢想希望能跟桂綸鎂合作，到現在還是！」更笑說若有機會找來男神F4拍戲也很讚：「就F4全員來拍、不用重新選角！」只因FYahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
「真心癡子」獲惡女一句話救贖！金度勳《親愛的X》演出最痛靈魂
韓星金度勳曾演出韓劇《MOVING異能》、《7人的逃脫》打開知名度，他在TVING原創劇《親愛的X》飾演的「金在吾」在惡女「白雅珍」的身上找到活下去的理由，兩人在首集初次見面、糾纏的模樣，瞬間吸引觀眾目光。金度勳在戲中遭受家庭暴力陰影，過著無力人生，聽到白雅珍一句「你不是沒用的人，至少對我來說不是」自由時報 ・ 1 天前
楊謹華「車禍」女團夢破裂 與閨密鬧翻「1表情」讓人氣炸
楊謹華在Hami Video《看看你有多愛我》與閨密李維維鬧翻，她認為真正的朋友會在關鍵時刻互相支持，「保持剛好的距離，既自在又珍貴」。楊謹華劇中飾演一名女團練習生，眼看就要出道成名，卻因車禍夢想破滅，也與昔日閨密反目。多年後重逢，往日情誼化為劍拔弩張的對峙，火藥味十足。楊謹華感性分享：「朋友在我人自由時報 ・ 1 天前