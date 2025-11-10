談話遭剪接！川普批BBC「假新聞機器」 總裁、新聞主管請辭！震撼英國媒體圈

英國廣播公司（BBC）總裁戴維、新聞部主管特尼斯雙雙請辭。（Pixabay／James Glen）

英國廣播公司（BBC）再陷爭議風暴！總裁提姆．戴維（Tim Davie）與新聞部主管黛博拉．特尼斯（Deborah Turness）雙雙宣布辭職。此舉震撼英國媒體圈，內部員工形容「感覺像政變」。兩人請辭正值BBC準備就「編輯川普演說不當」事件公開道歉之際，也讓外界更加關注該機構的政治壓力與公信力危機。

前顧問重砲批評：BBC在川普、加薩與跨性別議題上「系統性偏見」

英國廣播公司（BBC）總裁戴維（右）、新聞部主管特尼斯（左）雙雙請辭。（翻攝自X@SexMattersOrg）

根據《衛報》報導，風暴起於前BBC外部顧問麥可．普雷斯考特（Michael Prescott）致信董事會，指控BBC在報導美國總統川普、加薩衝突及跨性別權益等議題上存在「嚴重且系統性偏見」。他特別批評BBC《Panorama》節目剪接川普2021年1月6日演說片段，錯誤暗示川普鼓動群眾衝向國會大廈。

剪接風波延燒 川普陣營痛批「假新聞機器」

普雷斯考特的指控引發川普陣營強烈反彈。川普發言人卡羅琳．李維特（Karoline Leavitt）稱BBC是「百分之百假新聞」與「宣傳機器」，並在社群平台X上對戴維與特尼斯的離職表達「慶祝」。川普本人也在Truth Social上發文痛批：「這些不誠實的人試圖干預美國大選，這對民主是一場災難。」

BBC總裁承認犯錯：對爭議負最終責任

戴維在致員工信中坦言，BBC並非完美，「必須保持開放、透明與問責」，並表示「目前的爭議確實影響了我的決定」，他願為新聞編輯錯誤負起最終責任。董事長沙米爾．沙阿（Samir Shah）形容這是BBC的「悲傷一天」，強調董事會始終全力支持戴維，但理解他在壓力下的決定。

新聞主管特尼斯辭職聲明：爭議已損害BBC聲譽

特尼斯在辭職信中指出，「圍繞川普《Panorama》節目的爭議已對我深愛的BBC造成傷害」，因此決定請辭以示負責。不過她也反駁了普雷斯考特的廣泛指控，強調「雖然有錯誤發生，但BBC並非制度性偏見」。

內部憂政治介入 顧問任命疑與保守黨關係密切

部分BBC內部人士懷疑，這波事件與保守黨勢力長期試圖改變BBC政治立場有關。消息指出，普雷斯考特是由前首相梅伊時期通訊主管、現任BBC董事羅比．吉布（Robbie Gibb）推薦擔任顧問，兩人關係密切。吉布曾協助創辦右翼媒體GB News，被視為推動BBC右移的關鍵人物。

BBC面臨信任危機 新領導人遴選受矚目

隨著兩名高層辭職，BBC在與政府就未來定位與經費談判的關鍵時刻陷入動盪。外界普遍認為，這場「新聞公信力風暴」將迫使BBC全面檢討內部制度與政治獨立性，而新任領導團隊的遴選，也將決定BBC能否走出信任低谷。

更多鏡週刊報導

川普再拋驚人主張！稱關稅讓美國致富 發「紅利」每人至少2千美元

蕭美琴赴歐演說遭抹黑「捐80億歐元換上台」 王浩宇揭107個造謠帳號

一粒應援跳一半「捂嘴離場」疑身體不適 親曝原因「不是孕吐」報平安