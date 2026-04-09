談謝典霖「姊弟之爭」 謝衣鳯曝2人最大不同：我又不是18歲

立委謝衣鳯。（中時資料照片）

國民黨布局彰化縣長陷入僵局。強勢表態參選的立委謝衣鳯，因家人不支持而難以出線，黨中央擬改徵召前考紀會主委、律師魏平政，並由蕭景田重掌縣黨部負責輔選。對此，謝衣鳯9日強調，自己從來沒有改變參選彰化縣長的初衷。對於弟弟、彰化縣議長謝典霖屢次表態反對她參選，她表示，自己認為需要的是全民支持，弟弟則認為要家長同意。

謝衣鳳今接受《POP撞新聞》節目主持人黃暐瀚專訪，談及家人的態度。她表示，她現在又不是18歲，大家一直問她，她爸爸同不同意她參選？連國民黨中央都是這樣問。她說，自己現在是成年人了，並反問黃暐瀚，他主持節目或新接了哪一個節目，會去問爸爸有沒有同意要接不接，會嗎？

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謝衣鳯坦言，她的確一直在尋求家人的支持，「現在他們不支持我，不代表過去他們沒有支持我，或者未來他們不會支持我。」但她要參選縣長這件事情，她的確沒有去尋求家人是否同意，她身為一個政治人物對選民負責，她認為自己有能力繼續參與縣長選舉，並且贏得勝選、未來主持縣政。

她自豪表示，在參選縣長的路上，她過去有一段時間民調非常高，高過其他人，「現在當然還是高」。她在考量能不能參選縣長時，自問有沒有辦法做這件事情，會不會辜負選民的寄託，當她確認可行後，就認為自己應該要爭取提名。

提到弟弟、彰化縣議會議長謝典霖，謝衣鳯說，她跟「謝議長」都是政治人物，都必須接受民眾的考驗。她跟謝典霖最大的不同在於，謝典霖認為參選必須要獲得家長或家人的同意，而不是支持。她認為，她需要的不只是家人的支持，是所有彰化縣民的支持，是百工百業、每一個團體來認可她能夠成為彰化的縣長，這是她希望需要尋求的支持。

謝衣鳯也說，當然家人的支持對她很重要，但如果沒有展現決心，讓所有縣民和彰化每一個團體、百工百業支持，只有家人的支持是不是夠的。這就是她跟「謝議長」從出發點的最大的不同。

她強調，自己現在極力爭取代表國民黨參選彰化縣長，從來沒有改變的初衷。對於傳出國民黨中央將擬徵召魏平政參選彰化縣長，她必須表達基層的不認同，當這樣的消息傳出來，地方黨部、基層支持者和中間選民都看不懂，為什麼會有這樣的消息傳出？她表示，不會去批評魏平政，認為對方是個好人，但質疑在這時機點跳進來，對魏平政是好的嗎？

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