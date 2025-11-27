談財劃法引高市名言 盧秀燕：地方嗷嗷待哺

▲台中市長盧秀燕今天到和平區視察，強調地方預算嗷嗷待哺。（圖／台中市政府提供，2025.11.27）

[NOWnews今日新聞] 行政院今日通過《財劃法》部分條文修正覆議案，考量確有窒礙難行之處，呈請總統核可後，移請立法院覆議，這也是院長卓榮泰第8度提出覆議。台中市長盧秀燕今引用日本首相高市早苗的說法，表示「地方有事，中央就會有事」、「地方好，中央才會好，台灣才會好」，希望這次能順利讓中央把預算分回地方，因為「我們明年預算嗷嗷待哺」。

立法院14日三讀修正通過財劃法部分條文，行政院認為影響中央對地方補助款財源調整及協助能力、超過當年度舉債上限、造成中央政府各項施政項目無法順利推動等，有窒礙難行之處，行政院會今（27）日通過覆議案，將呈請總統核可。

盧秀燕受訪時表示，地方建設什麼都要花錢，地方政府上繳這麼多預算給中央，希望能夠適當分回、補助回來，讓地方建設能夠更好。她強調「地方好，中央才會好，台灣才會好；地方有事、中央就會有事」。因此，能夠把更多預算分回給地方，讓地方加強建設、加強民眾福利，地方做得好、中央就一定做得好。她希望這次財劃法能夠順利，「因為我們明年預算嗷嗷待哺」，有很多地方需要建設。

