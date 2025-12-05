談財劃法爭議 卓揆：沒有必須執行的壓力

立法院在藍白人數優勢下，否決行政院提出的財劃法覆議案。行政院長卓榮泰昨天出席全國消防志工菁英頒獎表揚活動前表示，任何未經正常的議事程序、違反議事倫理的決議，行政院「沒有必須執行的壓力」。他呼籲，國會不應以為蒙蔽國人的眼睛與耳朵、將事實掩蓋，民眾就會願意成為一隻鴕鳥。

卓榮泰昨接受媒體專訪時質疑，行政院上次提出覆議案，就已指出公式計算錯誤將造成離島與各縣市分配不均，但立法院這次變本加厲，連報告也不讓他去報告，根本就是掩蓋事實。他表示，仍然希望將院版納入討論，如此一來，明年也許是過渡期，後年開始就可依照行政院版，把中央地方權限劃分清楚、釋出更多自主財源給地方。

廣告 廣告

鄭弘儀追問，大罷免失敗後，藍白陣營在立院是否更變本加厲？

卓透露，從最近幾項明顯違反國家利益的法案看來，黨對黨團完全沒有約束力，他與立法院長韓國瑜之間院和院的協調，到了黨團也無法落實。韓國瑜很願意幫忙，但回到黨團去完全不被接受，立院院長的職權應該要被國民黨團尊重。

另一方面，藍白黨團聯手將「不對稱戰力採購特別條例」修正草案暫緩列案，並要求賴總統赴立院進行國情報告，並採取「即問即答」方式。卓榮泰說，國家不能陷入「立法獨大」的現象，去年憲法法庭針對立法院職權行使法釋憲案，就以明文寫出即問即答違反憲法，在野黨不但擺明和憲法作對，還不顧國家的安全。他強調，賴總統基於職責願意到立院國情報告，但不能當違憲總統，不能因即問即答做出違憲的動作。

卓榮泰批評，一直以來，國會審查法案不經討論、逕付二讀、強行表決；審查覆議案，不經報告、不用答詢、也強行表決，這就是要讓真相無法呈現在國人面前。不要以為把國人的眼睛、耳朵蒙起來，埋在沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥。

【看原文連結】

更多udn報導

安迪食道癌病逝有前兆 3惡習埋下死亡未爆彈

台灣錢淹腳目！「億萬富豪」人數超越日法等國

台人泡麵愛加1物 韓學生吃完驚呼「真的有差」

台灣夜市正消失？網點名3因素：沒存在必要