談財劃法爭議 卓榮泰：若董事會要求違法 企業會執行？

傳行政院不執行再修版「財劃法」，在野黨揚言究責。行政院長卓榮泰今天(9日)與全國商業總會座談時強調，再修版讓明年中央政府總預算超過舉債上限，將逼迫行政院違法編列，他反問若董事會做出要公司違法的決定，董事長、負責人是否執行？卓揆強調，中央只是要有調節地方財政的能力，並非要集權，行政院版本可增加地方自主財源，也不會違法，可惜未被立院接受。

卓榮泰致詞時指出，立法、行政本該一體，但最近立院通過一些法案要行政院執行，他認為有所困難。卓揆說明，立法院通過的「財劃法」再修正版會讓行政院明年必須再多舉債新台幣2,600億，使得舉債達5,600億，超過公債法規範的15%上限，這會造成行政院違法編列預算，預算案也淪為違法。

卓榮泰反問現場商業領袖，若這種情形發生在企業內，會如何執行？他說：『(原音)如果你們的董事會或是股東會通過了一項要公司執行的各種規定，但違反了公司法、違反了證券交易法、違反了商業會計法或違反了種種證券交易的會計準則，我不曉得各位董事長、各位負責人你們該如何去執行？你們會不會執行？還是你們會尋求救濟的方式？』

卓榮泰強調，行政院針對財劃法的上一版以及此次的再修版都提出覆議，但都遭到立院否決。其中，上一版修法後發現計算公式有誤，導致345億分配不出去，且行政院的覆議理由載明中央、地方權限劃分不清，錢以統籌分配款形式分給地方，但事權都留在中央，使得中央沒有錢執行，且也造成各縣市「富的越富，窮的沒有辦法變好」。

卓榮泰表示，過去十多年來，政府對地方做了很多補助，對比2012年地方政府歲計賸餘為負586億，去年已經回到正818億，未來若沒有按照中央地方權限劃分，中央將成為空虛的中央政府。他並指出，中央弱化雖是一種國家形式，但從過去幾個例子可以看見地方政府若發生事情，都是由中央支持，地方與中央合作後把事情做得更好，因此，中央政府只期待能有調節地方財政盈虛的能力，沒有要集權。

卓榮泰表示，依照行政院版財劃法，一年可多撥1,800多億給地方當自主財源，且中央不會違法，給地方的統籌分配稅款、一般型補助跟計畫型補助也都會比今年多，「有合理的調整」，但很可惜沒有被立法院接受。(編輯：沈鎮江)