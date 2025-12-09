談財劃法爭議 卓「公司治理」比喻：違法決議怎執行？

台北市 / 綜合報導

行政院針對「財劃法」提出覆議案，日前再度遭到國會否決，行政院長卓榮泰強調，行政院沒有「必須執行的壓力」，被外界解讀，行政院可能會「副署法律、但不執行」或是直接採取「不副署」的方式，遭到藍白批評，不執行財劃法是把自己當成「土皇帝」，行政院長卓榮泰出席活動和商界領袖大吐苦水，致詞時以「公司治理」來比喻，表示如果董事會要求通過違法規定，治理公司的董事長總經理會不會執行呢？其實，過去曾發生過行政院長「拒絕副署」的任命案，綠委吳思瑤指出，不管是「不副署」還是「不執行」在憲法上都站得住腳，喊話給行政部門多一點時間。

行政院長卓榮泰說：「如果你們的董事會做出要公司違法的決定，董事長、負責人是否執行。」這致詞表明是和台下商業領袖訴苦，行政院長卓榮泰認為，立院提出的「財劃法再修版」，讓明年中央政府總預算超過舉債上限是在逼迫行政院違法編列，對比行政院版，明明可以增加地方自主財源，也不會違法，可惜沒被立院接受。

行政院長卓榮泰說：「中央不會違法，給地方的統籌分配稅款，一般型補助跟計畫型補助，也都會比今年多，有合理的調整，但很可惜沒有被立法院接受。」卓揆大吐苦水之外，從幾次態度來看政院就是不想執行，藍白最新三讀通過的財劃法，如果要達成不執行的方式，包括「不副署」、「不執行」2種。

依照憲法第37條規定，總統依法公布法律應該經過行政院長和有關部會首長副署，只要政院不副署那總統就無須公布「財劃法」，行政院也不用執行，第2就是確實副署了，總統也公布但行政院可選擇不執行。

羅智強說：「是毀憲亂政土皇帝嗎，行政院對立法院通過法案提出覆議後，一旦被立法院否決行政院長只有接受不然就是辭職。」鍾佳濱說：「既然在野黨認為卓榮泰不勝任，就應依憲法機制發動倒閣，請發動不信任投票。」

「不副署」法律案，但更早以前曾有過先例，1992年時任總統李登輝有意讓屆齡除役的蔣仲苓上將，晉升為「一級上將」繼續留任，卻遭到當時的行政院長郝柏村反對堅決不副署，此案後來藉由憲法增修條文來解套，而牛津大學國際關係學博士汪浩則認為，不副署才是守護憲法的正道，認為行政院長「不副署」，是憲法明文授予的制衡機制。

立法院如果不滿可以提出不信任案，如果不提等於承認行政院基於憲法，拒絕違憲惡法的正當性。立委(民)吳思瑤說：「不執行部分的前例，包括之前軍人待遇條例及警察人員人事條例，暫停退俸遞減，雖然經過三讀，但政院已經提出釋憲，但憲法法庭被癱瘓，在釋憲還沒有結果前，暫時不執行。」面對藍白聯手通過多項爭議法案，為了制衡立法院行政院有權不副署也成了最後手段。

