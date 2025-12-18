談財劃法 賴清德最新喊話「再次討論」：創造雙贏

賴清德總統（中）上午出席成大沙崙醫院動土，立委陳亭妃、林俊憲、謝龍介也同框現身。（曹婷婷攝）

賴清德總統（右七）18日上午出席成大沙崙醫院動土典禮。（曹婷婷攝）

賴清德總統（前排右五）18日上午出席成大沙崙醫院動土典禮。（曹婷婷攝）

成大沙崙醫院18日上午舉行動土典禮，賴清德總統親臨動土儀式，他舉蓬勃發展的沙崙是中央、地方合作典範，由此可見，所有攸關人民福祉、帶動區域金融發展的建設，成功推動關鍵除地方、中央相互合作，更重要的是，要有中央健全財政大力支持，希望立法委員不分黨派支持中央政府總預算審議，財政收支劃分法也能再次進行討論，創造雙贏。

行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》，也將不副署停砍公教年金案，朝野持續爭論不休。賴清德上午出席成大沙崙醫院動土典禮，回到熟悉的台南，心情顯得輕鬆，包括民進黨立委林俊憲、陳亭妃、王定宇、賴惠員都陪同，國民黨立委謝龍介也到場。

賴清德致詞提到，一一唱名感謝幫助成大沙崙醫院從無到有的各界「貴人」。他說，沙崙醫療服務與創新園區，未來將成為帶動南台灣醫療創新、化公共服務的重要智慧健康聚落，提升新豐地區、北高雄地區民眾就醫資源。

他說，沙崙發展是地方與中央合作典範，從他擔任台南市長以來，陸續推動沙崙智慧綠能科學城、中研院南部院區、大台南會展中心等重大建設，現在從高鐵台南站下車旅客，都可以看見沙崙是正在發展的新市鎮，未來也將帶動南台灣發展，後續沙崙園區第二期也由國發會審議，希望也能順利進行。

賴清德隨後話鋒一轉表示，由此可見，所有攸關人民福祉、帶動區域金融發展的建設，成功推動關鍵除地方、中央相互合作，更重要的是，要有中央健全財政大力支持，希望立法委員不分黨派支持中央政府總預算審議，財政收支劃分法也能再次進行討論，創造雙贏。

