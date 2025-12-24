談財劃法、軍購特別預算爭議 侯友宜喊話：行政立法溝通解決

侯友宜籲行政立法兩院溝通，解決財劃法、軍購案僵局。資料照 新北市府提供



新北市長侯友宜今（24日）回應媒體提問談到財劃法修正案、軍購特別預算兩大爭議表示，希望行政院、立法院溝通，國政順利推動，才是人民所樂見。

財劃法修正案三讀後，行政院長卓榮泰不副署，引發藍白提案彈劾賴清德總統僵局，侯友宜說，立法院它有它的職責，不管是在審查預算或是在立法的過程當中，行政院在基本上也要多多跟立法院一起來溝通，人們所希望的是國政能夠推動順利以外，也能夠感受人民對每一個民生議題的期待，所以這個部分行政跟立法大家好好地面對面去溝通解決這個問題。

至於藍白立委昨第四度封殺1.25兆元國防特別預算條例，侯友宜說，立法院審查預算要嚴格做一個把關，尤其國防預算的編列這麼高的金額，那國防強化是非常重要的，但是如何把關、讓錢能夠用到位，也是人民希望能夠了解的。

侯表示，執政團隊有責任把國防預算到底如何編列、要用到哪裡來跟立法院來做一個詳細溝通，也讓人民能夠知道，我相信良性的溝通，讓我們自我防衛能力能夠提升，這是人民所共同樂見的。

