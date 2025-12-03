談資安聯防核心 林宜敬：要從產品設計端開始
在AI浪潮下，提升企業資安防護成為重要課題。數發部長林宜敬今天(3日)指出，政府、企業作為防守方，必須反應更迅速，「好人隊必須比壞人隊快一步」，才能及早防堵資安漏洞。他並認為資安不該只在事後補救，應從產品設計初期就納入考量，才能有效降低後續外洩與入侵風險。
「2025年台灣資安通報應變年會」3日登場，活動聚焦AI驅動下的新興威脅。
林宜敬致詞時指出，面對全球資安威脅，政府、企業作為「防守方」，必須動作更快，儘速防堵漏洞。他說：『(原音)我們作為好人隊、我們作為防守的這一方呢，我們就必須也有一些高手，可能就是在座的許多高手。你們必須去發現堵住這個漏洞的方法，然後我們把這個堵住漏洞的方法在最短的時間之內告訴所有台灣的國營企業、台灣所有的政府機關、台灣所有的大企業、中小型企業，我們都必須知道，都必須把這個漏洞盡快的堵住，這個也就是我們TWCERT/CC一個很重要的功能，就是我們做這個資安的聯防，盡快地把這個資安的一些訊息把它傳播出去。』
林宜敬指出，過去Windows系統架構龐大、漏洞相對較多。因此，微軟在2000年後調整軟體開發流程，資安品質大幅提升，這也呼應今年度年會核心安全軟體開發生命週期(Secure Software Development Life Cycle)，強調從產品設計階段就導入資安思維，才能有效減少後續修補漏洞的成本與風險。
數發部資安署長蔡福隆也表示，未來隨著資安法修正，資安署將協助企業主動抵禦潛在資安威脅，無論是產品安全、企業防護以及提升資安環境，目的是要讓使用者用得更安心，並提升台灣整體資安環境。
