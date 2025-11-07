談輝達總部 黃仁勳盼解決土地問題 「在台北蓋棟漂亮建築」

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳7日快閃來台，被問及輝達台灣總部的設置進度，黃仁勳說，他希望土地問題能順利解決，讓輝達在台北蓋一棟漂亮的大樓。

黃仁勳說：『(英文原音)很多人希望輝達總部設在台北，我們在台北已有很多員工，目前辦公空間不夠，所以需要在台北建立更大的辦公室。我希望土地問題能解決，讓我們能在台北蓋一座漂亮的建築。』

黃仁勳也說，此行因行程緊湊，他不會與台北市長蔣萬安見面討論總部事宜。

另外，媒體也關心特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)考慮在美國興建晶片超級工廠。黃仁勳回應，生產高階晶片製成相當困難，不僅是蓋工廠，還牽涉相關工程、科學等，這些是台積電賴以為生的技術，相當艱難。