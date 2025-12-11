談輝達H200銷中國 童子賢：CP值若輸華為買家恐變心
（中央社記者吳家豪台北11日電）美國總統川普允許輝達向中國出口H200晶片，其中25%營收將上繳美國。代工廠和碩董事長童子賢今天表示，此舉勢必導致美系晶片成本上漲，反映在終端價格上，若中國買家發現加價後的晶片CP值低於華為，可能轉向採購華為產品。
針對穩定幣（Stablecoin）用於跨境支付，童子賢持保留態度，主因在於穩定幣的去中心化特性，與中國、印度等國強調的中心化監管存在衝突，若使用穩定幣可能面臨資金鏈斷鏈風險。
童子賢今天出席「玉山科技論壇-台灣在全球穩定幣潮流下的機會與挑戰」活動，會後接受媒體採訪被問及美中地緣政治對半導體產業的影響、全球製造業布局策略、金融支付工具風險等議題。
談到美國擬對輸往中國的輝達（NVIDIA）晶片徵收25%費用，童子賢說，晶片製造一旦離開台積電的工廠，所有權即轉移給客戶，後續的封裝、組裝及運往海外過程，代工廠只是受委託者。
他說，如同ODM（設計代工）廠商替客戶安裝軟體僅收取服務費，不決定軟體價格與好壞，美國政府要徵收的25%費用，原則上由擁有產品的客戶端承擔，代工廠僅執行「代收代付」，不會因此影響台灣的競爭力。
不過，童子賢也指出，若對輝達或超微（AMD）的晶片額外徵收25%費用，成本勢必上漲，最終可能以加價形式反映在終端價格上。中國買家會將加價後的美系晶片與華為晶片進行CP值（Cost-Performance Ratio，成本效益比）比較，若加價後導致美系晶片CP值低於華為，買家可能轉向採購華為產品。
媒體詢問對台商赴美設廠的看法，童子賢以廣達在上海松江設廠為例，這是企業力量的擴充，而非掏空台灣。他直言台灣勞動力有限，無法像中國一樣輕鬆提供單一廠區5萬至6萬人的人力資源，若無海外大規模生產基地，台灣企業可能受限於3000至5000人的台灣工廠規模，無法成為世界級領導者。
他強調，即使台廠赴海外設廠，資金調度、接單與研發等核心決策仍保留在台灣總部，若未來因中國工資上漲或少子化而須轉移工廠至印度、墨西哥等地，應該被視為生產力向外延伸，不影響核心競爭力。
對於穩定幣能否用於企業付款，童子賢引用1720年英國「南海泡沫」金融危機事件為例，將貨幣與特定資產例如國債或黃金掛鉤，若缺乏足夠籌碼或信心，最終可能導致崩盤或脫鉤。
童子賢指出，中國、印度、俄羅斯等大國傾向強力的中心化監管，不會歡迎去中心化，因為難以監管資金快速進出。美元目前在國際貿易仍具備高流通性與接受度，若使用穩定幣可能面臨資金鏈斷鏈風險，例如在越南、泰國可行，但無法匯入印度或中國，變成到時需急忙拋售穩定幣換匯。
穩定幣是加密貨幣的其中一種類型，通常與特定資產掛鉤，例如法定貨幣或黃金等，藉此維持穩定的價值。（編輯：潘羿菁）1141211
